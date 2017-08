Edu Vos ta recorda su tio Watty Vos riba su fecha natal

Awe 16 di Augustus Edu Vos ta recorda su tio Watty Vos, kende si tabata na bida lo a cumpli 80 aña. Edu ta recorda con tur diadomingo tempo e tabata mucha y cu trabao tabata permiti Watty, esaki tabata pasa buske na cas mainta trempan y nan tabata bay na e beach dilanti Holiday Inn Hotel pa landa, pa despues pasa na cualkier snack pa come y bebe algo. Durante e momentonan aki semper hendenan tabata acerca Watty sea pa cuminde of combersa. Hopi biaha e combersacionan aki tabata riba e epoca di gloria di futbol Arubano/ Antiyano como tambe sucedidonan chistoso di antes.

Riba un base regular Watty tabata sa di reuni socialmente cu su amigonan di infancia, cual algun nomber ta pasa den mi mente aworaki: Buchi Paula, Bill Quandt, Bau Maduro, Mando Flores, Shon Tin Tromp, Canawa Odor, Seco, Zogo Orman, Marcelino Hoek y mas cu claro e ruman di Watty, mi tata Edwin Vos, tur den felis memoria. Durante e momentonan social aki e tema politica tabata prohibi pa papia, pa motibo cu ta e “get to gether” manera Bill Quandt tabata yama e momento social entre amigonan cu a stima otro manera ruman, tabata bal mas. Durante e momentonan social aki nan tabata recorda nan hazañanan di hubentud, weganan di antes den Rancho y e Aruba di e epoca di añanan 40, 50 y 60. Si papia di politica mes ta pa recorda anecdotanan di politiconan den un tono humoristico.

Aunque Watty for di mitar di decada di 70 di siglo pasa a muda bay biba den e bario di Eagle, practicamente casi tur dia Watty su pasada tabata den cayanan di Madiki y Rancho pa asina keda den contacto cu su hendenan. San Nicolas e districto for di unda su tata, Salomon Vos, ta originario, semper ta tin un lugar special den e curazon di Watty. Si su amigonan di Rancho y Madiki nan tabata jama otro “Padna”, na San Nicolas su amigonan tabata jama otro “Bloth”.

Watty a logra hopi pa Aruba pa asina contribui na un mihor calidad di bida pa su cuidadanonan, pero e logro, e orguyo di Watty cu a keda semper cune ta e scol di polis cu despues di hopi lucha y contratempo e la logra inaugura riba 16 di Augustus 1975, cual porcierto for di 16 di Augustus 2002 ta carga e nomber Instituto Policial E.J. “Watty” Vos. Cual nomber merecidamente ta poni na su lugar.

Semper ora e papia cu su tio, semper e ta bi’se, nunca cambia bo caracter pa ningun hende y bao ningun circumstancia, paso ora bo cambia bo forma di ser, lo no dura mucho cu lo bo cambia bo principionan pa complace otro y principio hamas ta na benta. Unico cos si bo tin cu mantene semper presente cu ora bo progresa den bida: “Bo sa unda bo ta bai, pero hamas lubida for di unda bo a bini”. Y cu e frase aki den su mente su persona a drenta politica pa contribui tambe na progreso, bienestar y siguridad di e comunidad Arubano.