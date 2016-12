Edmundo Marlin: Trahadonan di Serlimar no a haya ningun tipo di informacion for di Gobierno encuanto sushi cu lo bay wordo manda pa Ecogas

Desde awe mainta tempran pa 4or y mey empleadonan di Serlimar a bay den welga pa e decision cu Gobierno a tuma pa cera e dump na Parkietenbos y cu desperdicio di cas lo wordo manda pa Ecotech/Ecogas y esey a trece un incertidumbre cerca e trahadonan cu ta traha na landfill Parkietenbos, kico ta bay para di nan pan, esta nan trabao entrante Januari. Pa e motibo ey awe e trahadonan Serlimar en completo a bay plat awe, segun Edmundo Marlin di SEPPA.

E sindicalista a sigui splica cu ta asina cu e momento cu prome minister a anuncia esey, e trahado no tabata tin ningun sorto di informacion kico ta Gobierno su pensamento tocante e desperdicio di cas cu entrante Januari cu Gobierno lo kier manda pa Ecotech/Ecogas.

Awe, ora cu a sinta na mesa, a bin un otro tipo di splicacion caminda cu ta papiando di un try out. Pesey a mustra Gobierno riba dje. Gobierno mes a bisa cu nan no tin tur e datonan ainda y tur e cifranan con e cos aki lo bay y nan no sa si Ecogas lo por verwerk tanto sushi cu locual Serlimar ta piki pa dia, tanto ton. E momento ey SEPPA a cuestiona riba un decision asina caminda cu no tin nada riba papel ainda, pasobra ta sondeando tur e posibilidadnan y ta papiando di hiba e sushi aki. Eynan a bin splicacion kico Gobierno su intencion ta pasobra segun Gobierno e tin cu bay haci algo cu e dump na Parkietenbos y nan ta papiando di hasta bay over na sanering. Pesey a bisa Gobierno e momento ey cu tin un situacion cu e trahadonan ta hopi preocupa pe. Kico ta bay para cu e trabaonan pa e trahadonan cu ta trahando riba dump mes, esta e dumpsite y mirando e situacion cu net e compania cu ta un concurencia pa Serlimar, cu tin cu trece su desperdicio a Parkietenbos awor aki no ta bay haci esey mas. Mirando e situacion financiero pa Serlimar, caminda cu a mustra Gobierno bon cla cu tin e parti ey caba, Gobierno no ta cumpliendo y e trahadonan no ta confia e situacion mucho. Door di esey, awe a yega despues di basta discusion, na 6 punto di atencion. E 6 puntonan aki tin cu wordo ratifica den ministerraad. E trahadonan a laga sa bon cla cu tanten cu esaki no wordo ratifica den Ministerraad, nan no ta bay renoba trabao bek. Tur ta bay presenta bek na landfill mañan y lo keda pendiente pa wak e asunto aki.

En todo caso, e trahadonan kier mira e palabracion di Gobierno preto riba blanco y basa riba esey ta wak con ta bay sigui cun’e, segun Marlin.

Loke cu el a agrega, ta cu e stadium cu Gobierno ta pa atende cu e asunto di landfill, e ta leu ainda, pasobra tin hopi cos cu nan tin cu bay wak prome cu nan tuma e decision fiho kico lo bay pasa. Nan tin un trail period cu nan lo bay cuminsa manda e sushi di cas na Ecogas, pero si Ecogas no por maneha e cantidad di ton di desperdicio cu Serlimar ta piki pa dia, ta algo cu tin cu bay wak ainda, segun Gobierno.

Edmundo Marlin a sigui splica cu pa SEPPA awe tabata bon cla cu Gobierno a duna un uitspraak, pero nan no tin nada riba papel ainda con e cos aki lo bay ta. Esey ta e situacion cu a coy tur hende pa sorpresa, pasobra ora cu nan a menciona cu sushi no ta bay wordo manda na dumpsite Parkietenbos, a bin resulta cu no por cera e dump tampoco pasobra tin otro tipo di sushi, cu no lo bay Ecogas. E ora ey con e cos aki ta bay ta. E ta un cos cu tin cu bay wak awor aki pasobra e dumpsite no lo cera entrante Januari. Unico cos cu lo bay pasa te awor aki, ta e sushi di cas cu Serlimar ta recoge, esey ta bay pa Ecogas y ni esey nan ta bay uza segun cu tin di compronde pasobra e ta bay wordo warda y enpaketa te na e momento cu Gobierno bin cu su bunker y den e bunker ey ta bin un incinerator y e incinerator ta bay atende cu e sushi ey. Tin un proceso cu tin cu tuma luga ainda cu no ta cla. Pesey mes a keda den shock pa scucha e informacion aki.