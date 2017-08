Editora cu a rescata e diario di Anne Frank a fayece

WALDEN, Vermont – Judith Jones, e editora legendario kende a recata e diario di Anne Frank for di un sero di material rechasa y a introduci e chef Mericano Julio Child na mundo, a fayece diaranson na edad di 93 aña.

Jones, kende a traha pa Knopf durante mas di mey siglo, te na 2011, a fayece na su cas na Vermont, e Grupo Editorial Knopf Doubleday, a anuncia.

“Ta cu un tremendo tristesa cu mi ta comparti e noticia cu e editora di Knopf di largo dato, Judith Jones, a fayece,” Sonny Mehta, director y editor hefe di e compania a bisa.

“Judith tabata un leyenda den e industrial editorial. Tempo cu e tabata un hoben asistente, el a rescata e “Diario di un hoben, di Anne Frank for di un sero di material rechasa na Paris,” el a afirma.

E diario a wordo publica na Hulanda na aña 1947, sigui pa edicionnan na Frances y Aleman na 1950, prome cu el a wordo publica na Ingles na Gran Britania y na Merca na 1952.

Jones tabta un hoben asistente editorial na Paris, ora cu el a haya e diario den un sero di buki rechasa y a persuadi Doubleday pa publica e edicion Mericano.

E prome edicion di “Anne Frank: e diario di un hoben” na Merca, tabata modesto, cu 5000 copia y tabata tin un introduccion di e ex prome dama Eleanor Roosevelt.

E Museo di Anne Frank na Hulanda, a bisa cu Doubleday a gasta poco den publicidad pero cu e benta a bay halto despues di un critica entusiasta den The New York Times.

E diario a wordo reedita hopi biaha, miyones di Mericano a les’e y ta parti di e curiculo escolar di e pais for di añanan 60.

Un obra di teatro basa riba e buki tabata un exito na Broadway y a gana e premio Pulitzer di teatro na 1959. Un pelicula di Hollywood riba e buki realisa na 1959 a gana tres Oscar.

Jones tambe a convence Alfred Knopf di publica e buki di Child di 1961 “Dominando e arte di cushina Frances,” un voluminoso tomo cu a introduci e culinaria aki na generacionnan di Mericano.

“No ta un exageracion bisa cu “Jones” a influencia profundamente no solamente den e manera cu Merca ta lesa, sino den e manera cu nos ta cushina,” Mehta a bisa.

Judith Jones a mantene tambe un colaboracion cercano cu escritornan manera John Updike, Anne Tyler, William Maxwell, John Hersey, Peter Taylor y Sharon Olds.

Su autornan a gana cinco premio Pulitzer, cinco premio nacinal di buki (National Book Awards) y tres premio di circulo nacional di critico di buki (National Book Critics Circle Awards) y su autornan di buki di cushina a gana decenas di premio, e editorial a indica.

Fuente: www.elespectador.com