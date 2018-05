Edificio di Serlimar den mal estado pa cual mester a verhuis

Referiendo cu e declaracion di Sr. Booshi Wever par di dia pasa, cu a señala cu Serlimar ta mudando pa Pos Chikito pa complace un di e amigonan di Minister di Infrastructura a genera cierto reaccion. Minister Otmar Oduber ta reacciona ariba esaki.

E mentalidad di esunnan cu ta practica e tipo di politica aki ta vislumbra cu mester bin for di Sr. Booshi Wever. Riba esaki Sr. Otmar Oduber a puntualisa na cuminsamento cu nunca e ta tuma decisionnan scondi y e discusionnan semper lo ta den un forma habri.

Berdad el scucha Sr. Booshi Wever papia, net despues cu a bin for di reunion cu Serlimar hunto mas di 100 empleadonan di e compania, y esaki ta e di 4 biaha cu a wordo reuni hustamente pa evita e tipo di redonan aki por haya rais.

Relaciona cu e locacion di Serlimar a sucede cu e edificio actual ta den mal condicion deplorabel y den un bario cu yen di cas rond di dje. Sr. Booshi Wever, den su tempo, minister nunca a zorg pa saca un hinderverguning. Nada no a wordo aregla tampoco, y e luga no ta cumpli mas cu e rekisitonan necesario anto mester traha un edificio nobo pero ta prefera pa verhuis. Tur e comentarionan encuanto di e amigonan Aleman nada di esey no ta berdad.

Por ultimo pa ultimo ta bayendo na Pos Chikito, ya cu edificio bieu di Serlimar ta den un estado deplorabel. Mas adelanti lo wak ki uzo por dune si ta e caso. Tambe tin intencion pa evalua di bin cu’n proyecto di reciclahe, den e edificio bieu di DTI, caminda nan tabata keur e autonan. Te asina leu, Sr. Otmar Oduber ariba e punto aki.

Pa loke ta e proyecto di dump, tur e decisionnan aki a wordo dicidi no di awe sino di basta reunion caba cu a combersa y splica e empleadonan riba e rapportnan cu a wordo traha den un forma habri, caminda cu esun cu a conseha pa bay den Bauldwin & Lawson den pasado awe ta conseha pa no bay den esaki anto riba esaki Minister Oduber ta kere cu Sr. Booshi Wever ta esun cu contradeci su mes pasobra cu minister ta usando e mesun consehero di Sr. Booshi Wever y no un cu a wordo cu por tin un opinion di banda di e Minister.

Incluso Minister ta splica cu e decision den pasado por tabata uno bon siendo cu ta papiando di 12 aña pasa riba e situacion aki. E cantidad di hende , e cantidad di sushi, tur cos a cambia drasticamente den e ultimo temponan. P’esey Minister a bisa den e proceso cu nan ta studia tur e posibilidad. E no a exclui ningun.

El a instrui e Management Team di Serlimar pa reuni cu e hendenan di Bauldwin & Lawson pa un siman largo. Nan a traha un rapport pa haya e instruccion riba kico lo mester pa por inverti di nobo pa por produci y kico e por produci.

Bauldwin & Lawson mes a participa na e di Request for Informacion. Esaki ta un di e 21 gruponan cu a participa den esaki. Sr. Oduber ta sigui bisa cu e ta esun cu a habri e destaho, unda cu a inicia cu e prome fase di informacion pa no laga afo niun hende. Naturalmente pa percura pa por tin un bista mas cla cu e responsabilidad den parti financiero pero tambe riba kico comunidad ta bay mas comodo cun’e.

No tin ni un grupo ainda cu a wordo menciona cu a gana e destaho siendo cu esaki no a tuma luga ainda. Loke cu si a tuma luga tabata un Request For Information anto ta considera un falta di respet caminda cu tur expertonan a participa den e Task Force tecnico incluso e ultimo consehero cu Sr. Booshi Wever cu tambe ta aden hunto cu expertonan di WEB entre otro y via di un destaho publico.

