Edificio di Cas di Culturan ta pasando den crisis y ta sclamando pa ayudo

Vicky Arends directora di Cas di Cultura, a yega na e conclusion cu no por lapi Cas di Cultura mas. E ta splica.



Dialuna mainta, personal a presencia un shock basta grandi ora nan a drenta den e auditorio, nan a wak cu Un parti di e kolom, di parti pariba di e sala a kibra y cay abao den sala. E tabata un parti beton e ta un support di beamsnan pisa riba daki, cu ta wanta e brugnan di luz.



Segun Sra . Arends, e ta un señal cla, pa Stichting Schouwburg, no tin luga mas pa lapi. Hasta un parti cu a wordo drecha a cay abao. Tres contratista a recomenda, pa pidi un Ir di construccion pa wak kico ta andando.



Problema di humedad ta hopi, no solamente di e awasero pero tambe di e Fundeshi. SSA ta trahando duro, tras di cortina, pa keda cla cu e schetsontwerpnan nobo, pero tempo no ta para. Tempo ta un destructor fuerte di edificio., vooral si pa decadanan no a haci niun mantencion estricto riba bo edificio.



Esaki ta un wake up call. No solamente pa e fundacion, sino tambe pa e pueblo. Stichting Schouwburg Aruba (SSA) ta sinti cu ta un berguensa grandi si e no tin e centro cultural trahando optimalmente. Corda si e no t’ey mas. Mester mira Corsou, caminda nan tabata tin un Centro Pro Arte, cu tabata bashi pa 13 aña y awo hasta el a kima.



Na 1957 Hulanda, Eilandgebied Aruba y Refineria Lago a mira e importancia, pa financia construccion di un teatro pa e bida cultural na Aruba. Nos mester ta orguyoso, cu a logra di ta habri pa tanto tempo sirbiendo comunidad. SSA ta hopi agradecido pa e subsidio ricibi di Gobierno, e fondonan, incluyendo esunnan cu nan mes ta trece aden, no ta suficiente pa mantencion. E no ta suficiente pa personal desea, ni pa programacion.



SSA no ta sintando keto tampoco, y ta ripara cu mester bira hopi mas empresarial di nan mes. Importante ta cu otro siman lo cuminsa un curso subsidia door di UNOCA y tambe door di Ecury’s Hulanda Y Europa. Nan lo siña Cas di Cultura con pa bira mas empresarial y duna nan tools con pa nan yega na paketenan of metodonan pa nos subi nos ingresonan di nan banda.



SSA no kier alarma comunidad at all, ni su clientenan. Pero mester ta realistico cu e edificio ta den mal estado, pio di loke a pensa. Nan lo keda opera aworaki, normalmente, lo mester wak con ta soluciona e situacion aki . Y zorg pa nan ta safe, asina cu e programacion cuminsa fin di februari y maart, pa tur hende por ta safe den Cas di Cultura.



No tin alarma ainda, pero no mester laga e baca hoga, prome cu ta laat. Comunidad mester sa ta consciente cu SSA ta trahando duro pa drecha e situacion, pero sa tambe cu e ta grave.