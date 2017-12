Edicion 2017 di Kiwanis su proyecto Kamishibai yama ‘Kiko Kiwi Kier Awor?’

Kiwanis Club of Aruba ta anuncia e di cuatro edicion di e proyecto pa nos muchanan Kamishibai cual e aña aki 2017 yama ‘Kiko Kiwi Kier Awor?’. E obhetivo di e storia aki ta pa un uzo mas social di celular den ambiente familiar incluyendo ora di core auto. E tema aki a wordo scogi inspira ariba otro proyecto di Kiwanis yama ‘Don’t text and drive’ pa preveni uzo di celular mientras bo ta core auto.

Kiko ta Kamishibai?

Kamishibai ta un arte di contamento di storia na un grupo di muchanan cu a origina na Japon. Ora un maestro den klas kier conta un storia for di un buki di mucha (prentenboek), constantemente e tin dificultad cu e no por mustra e muchanan e pintura mientras cu e ta lesa e texto. Ora e maestro mustra e muchanan e pintura e no por lesa e texto, y ora e lesa e texto e no por mustra e muchanan e pintura.

Kamishibai ta split e pintura y e texto facilitando e contamento di storia na e muchanan. Riba un sheet di size A3 e pintura di e storia ta wordo imprimi pa dilanti mientras cu e texto corespondiente ta wordo imprimi patras di e sheet. Adicionalmente ta haci uzo di un cashi di palo –un teatro- unda cu ta hinca e sheetnan aden pa facilita y tambe crea mas drama den e contamento di e storia. E resultado ta cu e grupo di muchanan sinta por wak e pintura dilanti hopi duidelijk mientras cu e maestro trankilamente por lesa e texto imprimi patras di e sheet.

Dicon e proyecto Kamishibai?

Contamento di storia ta stimula e desaroyo di un mucha, vooral muchanan chikito. Kamishibai ta un arte pa conta storia conoci den e mundo di enseñansa na Aruba y ta wordo considera efectivo door di e maestronan vooral door cu e muchanan ta focus hopi bon riba e pintura. Instituto Pedagogico Arubano IPA ta duna les na e studiantenan pa maestro di scol di con pa traha Kamishibai como un vak separa.

E problema ta cu pa e maestro no ta facil pa e mes traha e teatro ni tampoco pa e traha e sheetnan. Tambe tin gastonan cuantioso envolvi. Cu otro palabra, den practica tin un dificultad di logistica. Kiwanis club of Aruba kier facilita specialmente den e parti esaki door di haci un donacion di teatro di palo y storianan na scolnan aki na Aruba. Cu e proyecto aki di contamento di storia yama ‘Kamishibai’ Kiwanis club of Aruba kier haci un contribucion na e desaroyo di muchanan aki na Aruba.

Kiko e edicion 2017 di Kamishibai di Kiwanis club of Aruba ta encera? E aña aki e club ta haci un donacion di e di cuatro storia pa mucha yama ‘Kiko Kiwi Kier Awor?’ skirbi door di Liliana Braamskamp-Erasmus na tur e scolnan preparatorio y basico di Aruba. E storia aki ta full nobo skirbi specialmente pa e proyecto aki y tin como obhetivo E obhetivo di e storia aki ta pa un uzo mas social di celular den ambiente familiar incluyendo ora di core auto. E tema aki a wordo scogi inspira ariba otro proyecto di Kiwanis yama ‘Don’t text and drive’ pa preveni uzo di celular mientras bo ta core auto. Cu e di cuatro storia aki Kiwanis club of Aruba ta sigui cu su compromiso pa haci un donacion cada aña di un storia nobo na tur scolnan aki na Aruba.

Kende a contribui pa realisa e proyecto aki? Un danki di curason ta bay na e siguiente personanan cu a contribui na e realisacion di e bunita proyecto aki: Escritora señora Liliana Erasmus, autora di e storia nobo ‘Kiko Kiwi kier awor?’ y miembronan di Kiwanis Club of Aruba pa a yuda organisa e proyecto aki.