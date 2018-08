Edgard Vrolijk (MEP): “WEB corectamente a manda e peticion pa Utilities Aruba NV”

Awe nos por a skucha parlamentario Marlon Sneek un biaha mas dilanti Parlamento ta exigi un carta na nos Promer Minister Evelyn Wever-Croes. Nos cu tin menos tempo cu sr. Sneek den Parlamento lamentablemente mester keda corigi’e. E carta di WEB a bay pa Utilities Aruba NV, pues ta na e instancia aki mester haci e peticion. Pero sigur ta cu nos Promer Minister cu ta para pa transparencia lo pidi pa Utilities Aruba pa manda e carta aki pa Parlamento di Aruba. Banda di esaki tambe parlamentario Sneek ta exigi un reunion tocante e tematico aki. Y pa sr. Sneek esaki ta hopi importante pasobra pa su persona transparencia ta hunga un rol hopi importante y ta locual gobierno actual a priminti. Nos y sigur mi persona tambe lo kier transparencia. Pueblo merece sa kico ta pasando y kico lo por pasa den futuro cercano.

Peticion pa reunion

Mi persona lo ta desea di haya e carta aki, pero tambe e otro cartanan cu a ser manda, segun e informante cu 24 ora Aruba tin den WEB. Y cu hopi siguransa e reportero a declara esaki y ta duna e indicacion cu e persona aki lo ta uno hopi cerca di directiva. Esaki ta tambe pa nos habri nos wowo mas ainda unda cu nos tambe lo bay pidi e companianan estatal tur carta cu a ser dirigi na Utilities y ex Promer Minister Mike Eman p’asina pueblo por sa kico tur a pasa di 2009 pa 2018. Tambe parlamentario Marlon Sneek a haci un peticion pa un reunion y mi tambe ta desea esaki p’asina nos por yama tambe WEB NV, ELMAR NV, Utilities y APA y pa nos tin tur e actornan hunto y pueblo por siguinan y unda cu nan lo tin di presenta cu e berdad y no por keda sconde mas. Y den e berdad aki lo mi kier pa nos tin tur carta habri riba mesa. Nos lo kier tur informacion, pues contractnan cu diferente consultancy, cifranan y tambe tur carta cu a bay di WEB y Elmar pa Utilities den 8 aña di e situacion di ambos compania.

Problematica di hedging

Banda di esaki nos ta exigi un clarificacion pa pueblo di e problematica di hedging y cu tur transparencia. Pueblo kier sa con por ta posibel cu dia 1 di oktober 2014 , unda cu prijs di crudo tabata bao di $40 pa bari, pueblo a ser masacra, golpia na antoho pasobra nan a sali manifesta contra e aumento di prijs di coriente y awa, mientras cu mundialmente e prijs di petroleo tabata te na vloer. Nos tur kier sa cuanto exactamente e aventura di hedging a costa e compania WEB y nos kier wak e cartanan cu a ser dirigi na Utilities y tambe na ex Promer Minister Mike Eman tocante e asunto aki. Y nos kier un splicacion amplio di con a cambia di un maneho cu tabata hedge 30% di e consumo total cada 3 luna y tabata monitor si mester hedge of no, pa un maneho unda cu un grupo di amateur cu a dicidi di hedge pa 3 aña na un prijs di $ 92 pa bari. Nos kier sa cu ken esaki a ser cera y tambe ken lo para responsabel pa e perdida enorme aki di mas di 300 miyon. Pasobra mi no ta kere cu un biaha mas ta pueblo tin di paga pa esaki. Nos kier transparencia di esaki tambe.

