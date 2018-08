Edgard Vrolijk (MEP): “No ta pueblo tin di paga un biaha mas pa mal decisionnan tuma”

Nos como parlamentario kier transparencia riba cuanto placa a bay na mercadeo di 2009 pa 2018, y ta kendenan a cobra esaki. Pasobra ta hopi importante pa sa ta cuanto placa a ser inverti den e aspecto aki, tambe pa pueblo por sa unda y na ken esakinan a bay. Banda di esaki tambe nos kier tur contract y cu kendenan esakinan a ser cera pa tene eventonan di Green Conference, Europe meets the Americas, pa nos por sa exactamente cuanto placa a bay den esakinan y na pagamento di oradornan pa e eventonan aki. Tambe kendenan ta e consultantnan cu a strica placa pa duna conseho y sin lubida pa sa exactamente e rol di nos companianan den e supuesto apertura di CITGO y cuanto esakinan a costa e companianan y ta kendenan a probecha di esakinan. Y sin lubida e acuerdo cu Gasunie, cuanto esaki lo a costa of ta costando pais Aruba. Nos kier sa cu transparencia con a para cu e proyecto di gas conhuntamente cu ECOGAS. Nos kier pa pueblo wak y skucha cuanto miyones a ser inverti den esaki y cu si esaki a bay perdi y ta ken lo mester a para responsabel pa esaki.

Mudamento di waf

Nos kier tambe den e reunion aki pa APA ta presente p’asina duna nos tur informacion di e estudio di impacto cu WEB lo tabatin cu e mudamento di waf pa Barcadera. Pasobra awor lo bay cambia pa un fuel oil cu lo costa mas y diripente kier manda carta pa Utilities recordando cu prijs di crudo ta subi y cu lo mester tin consecuencia pa e prijsnan di awa y coriente, mientras cu no ta pueblo tin di paga un biaha mas pa mal decisionnan tuma. Nos tin cu pone bon cla y nos lo exigi di e companianan aki pa no sconde nada mas y papia e berdad con e proceduranan a ser encamina y ta ken tabata esun cu a exigi pa e mudamento iresponsabel aki. Pueblo tin derecho di haya sa con cos a cana di 2009 pa 2018 den nos companianan estatal pa nos por comprende ta con nos a yega te aki.

Papiando di transparencia

Un cos si mi a keda asombra cu sr. Sneek a siña ki ta e palabra transparencia, pasobra nos tur por corda con ‘transparente’ e parlamentarionan di AVP tabata traha y sigur un ehempel tabata e contracto di CITGO. Unda cu sr. Sneek a keda mudo y tabata solamente ter inzage parlamentarionan mester a lesa un contracto sin por a busca conseho riba esaki. Y nan tabata haci nan trabao asina transparente cu a permiti ex Promer Minister Mike Eman manda un carta y pidi Tweede Kamer pa no publica e resultado di e Quickscan di CITGO cu tabata na werki. Unda sr. Sneek tabata manera un homber pa pidi transparencia? Pues mi ta lamenta si cu ta te awo cu sr. Sneek ta den oposicion, despues di 8 aña di ta mucha manda di su ex Promer Minister Mike Eman, awendia kier papia di transparencia y a lubida cu su Gobierno niun caminda tabata brinda transparencia. Unico cos cu sr. Sneek tabata haci tabata papia barbaridad y vota voor of tegen riba instruccion di su ex Promer Minister Mike Eman. Esaki ta e motibo cu awe no solamente e trahadornan di WEB ta ser perhudica pero nos pueblo cu semper ta esun cu tin cu carga cu tur e mal decisonnan tuma. Awel e biaha aki nos kier tur transparencia, tur carta y nos kier sa tambe kendenan ta esnan responsabel pa e situacion fragil di nos companianan y tambe si tin cabes mester cay esaki mester sosode tambe.

