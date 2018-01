Edgard Maduro (SPA): “Studia cada departamento pa wak cual ta funciona”

Prome cu eleccion di aña pasa, e presidente di SPA (Sindicato di Polis Arubano) a bisa cu e la reuni cu Minister di Husticia over diferente puntonan di preocupacionnan cu nan lo presenta pa e aña 2018 cu lo cuminza awor aki. Sr. Edgard Maduro, lider di sindicato SPA ta amplia ariba esaki.

Minister di Husticia actual na opinion di SPA ta un minister cu ta tuma e problemanan “chikito”manera nan ta wordo yama, na serio. Ta bon pa e minister studia cua departamento ta funciona y cua no, pa por sigui duna back up na pueblo.

E preocupacion mas grandi den departamento di polis awor aki ta e materialnan cu ta hopi importante, manera uniform, autonan cu mester bay service pa por cubri e eventonan cu lo ta bini y cu tin mester di mas refuersonan awor aki, manera carnaval. Aunke cu tin un lista largo, e la bisa cu al menos si esaki lo por realiza nan lo por avanza.

Pa loke ta e falta di personal, Sr. Maduro a remarca cu for di aña 1997 cu el a drenta Cuerpo di polis semper tabata tin algun tipo di problema cu personal, segun e presidente di SPA a señala, anto awor aki mas door cu Aruba a crece, nan lo tin planifica pa di un of otro manera cuminza cu e reclutamiento di mas candidato den bon condicion cu lo por wordo drenta scol di polis pa duna servicio na henter e comunidad.

Asina tambe Sr. Edgar Maduro a bisa cu tur esaki ta bay ta realisabel, despues cu cada caso wordo studia, cada caso lo mester wak unda por tin solucion, na mediano plazo.