Edgar Maduro: Den tur situacion un Polis mester keda profesional

Agentenan policial semper ta blanco di critica. Tanto Alto Comisiario como minister di Husticia tabata comenta ariba e atakenan ariba rednan social, tin biaha atakenan frontal contra di polisnan, mirando e sucedido. A puntra Sr. Maduro con nan ta bay handle e situacion pa e situacion no bay for di mas.

Sr. Maduro a splica cu agentenan policial lo mester di un bon plan di accion, y apesar di tur critica, e polisnan mester keda profesional. Un biaha mas Sr. EdgarMaduro ta enfatiza cu ora cu e criticonan ta den problema, ta polis nan ta yama pa bay brinda asistencia. Tin hopi hende no ta gusta polis, y ora cu nan ta den peliger ta polis nan ta yama. Polisnan lo no bay reacciona ariba atakenan riba rednan social. A pidi e coleganan pa no subi rednan social pa evita atekanan.

Polisnan ta sernan humano, y nan ta duna respet, pa nan tambe wordo respeta. Minister di Husticia, Sr. drs. Arthur Dowers y Sr. Maduro a papia cu demas agentenan pa trankilisanan y despues lo reuni ariba esaki. Despues lo reuni cu Ministerio di Husticia y asina sinta na mesa y papia ariba e asunto.

Mas despues, Korpschef lo yama un reunion pa asina dicidi un plan di accion pa coleganan di Warda di Polis na Noord, segun Sr. Edgar Maduro, presidente di Sindicato di Polis, SPA.