Eddy Ras (E Forsa Nobo): Prepara alumnonan pa competencia y productividad laboral

Locual ta hopi esencial pa competencia y productividad laboral, ta con un persona ta yega na informacion y con e ta bay aplica e informacion cu tin. Tur persona tin e habilidad di busca informacion y aplica e informacion cu el a haya. E situacion di busca informacion y aplike ta locual cu ta haci un persona activo enbez di ta pasivo den su desaroyo, Eddy Ras di E Forsa Nobo, POR, ta duna di conoce

E ta bisa cu actualmente tin scolnan cu a introduci “Competentiegericht onderwijs”. Competentiegericht onderwijs ta un enseñansa cu unda enbez di e docente ta activo y pasa informacion pa e alumnonan, e alumnonan ta mas activo door di busca informacionnan y aplica e informacionnan den practica. Tin diferente manera con un persona por haya informacion. Sea pa medio di puntra un persona, den buki, awendia pa medio di tecnologia via Youtube, Google, etc. Competentiegericht onderwijs no ta algo nobo, door cu nos tur a bin ta practik’e caba. Por ehempel: un mucha kier sa con ta hunga un wega, e ta bay busca e informacion; un persona cu kier sa con pa cushina un cuminda cu lo sali manera mester ta; e ta bay busca e informacion.

Hopi biaha nos no ta consciente di locual cu nos ta practica, como cu mayoria di bes nos ta busca informacionnan cu nos ta considera importante. E diferencia cu locual cu un persona ta considera importante y enseñansa ta, cu den enseñansa tin stipula kico tur e alumno mester sa y e ta wordo midi si e ta cumpli cu locual ta stipula.

Competentiegericht onderwijs ta un proceso totalmente diferente cu locual cu ta‘klasikaal lesgeven’. Pa e motibo aki e scolnan y docentenan mester ta bon prepara pa traha den e proceso di competentiegericht onderwijs. Como e proceso ta completamente diferente esaki ta trece su retonan cun’e. Den e systema competentiegericht onderwijs un rol grandi cu e docente tin banda di yega e metanan cu e alumnonan mester sa, ta evalua con e alumno su proceso di busca y aplica e informacion ta. E situacion aki ta trece cu cada alumno lo mester di mas atencion. Esaki ta haci cu e klasnan no por keda mesun grandi cu nan ta actualmente y lo bay tin mester di mas docente, klas y media pa traha. Un di e media cu awendia ta wordo hopi uza pa busca informacion ta computer.

Eddy Ras a yega di trece dilanti cu mester introduci “open leercentrum” (OLC) na scolnan. Open leercentrum ta un localidad unda alumnonan por haci uzo di e facilidad di computer y por scan y print. Pa busca informacion mester ta consciente cu e alumnonan ta bay tin mester sosten grandi den idioma, pasobra nan ta bay haya nan ta traha cu otro idioma momento cu nan mes ta mas activo.

Otro aspecto cu ta hunga un rol grandi ta, e comportacion di e alumno. Traha mas activo ta exigi mas madures di parti di e alumnonan. E desaroyo cu un empleado mester pa progresa den futuro ta bay exigi mas inversion den enseñansa.

“Si no pone antencion riba e factornan cu ta influencia competentiegericht onderwijs, como gobierno bo ta obliga e scolnan bay den klasikaal lesgeven unda e alumno ta bay ta pasivo enbez di ta activo. Esaki lo tin influencia negativo pa un alumno den su trabou den futuro, y pa esunnan cu ta bay sigui studia lo bay hay nan mes cu compententiegericht onderwijs den exterior”. Eddy Ras, miembro di e Plataforma di union, E Forsa Nobo a indica