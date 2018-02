Ecuador a vota na fabor di eliminacion di reeleccion indefini

QUITO, Ecuador- Diadomingo Ecuador a dicidi di laga atras e era di Rafael Correa na momento di, pa medio di un referendum, aproba e supresion di e reeleccion indefini. Asina tambe ta cera e caminda pa un posibel regreso di e ex mandatario di iskierda, na 2021.

Segun un conteo preliminar di e Conseho Nacional Electoral (CNE), 64% di e electornan a apoya e eliminacion di un reeleccion indefini. E referendum tabata conta cu 7 pregunta y a wordo convoca pa e presidente Lenin Moreno pa asina deshaci di su ex aliado.

E ciudadanonan Ecuatoriano a aproba tambe, pa 63% di e votonan, restructura e organo crea pa e ex gobernante pa nombra autoridadnan di control. Den practica esaki ta un ‘descorreisacion’ total di e estado.

“Esaki ta un golpi politico y electoral pa Correa, cu lo no por ta candidato na 2021. Na final, Correa ta sali lesiona, afecta pero di ningun manera por papia di e fin di un Rafael Correa como actor politico”, segun e politologo Santiago Casabe a declara na AFP.

Correa di su banda, a felicita su militantenan den un tweet, bisando cu “niun movimento riba su mes, no por logra 36%, mucho menos den tan poco tempo y den un lucha asina desigual”. Correa lo ta di regreso pa Belgica diamars proximo.

E referendum ta e ultimo capitulo den e disputa feroz entre e dos figuranan cu a impulsa e “revolucion ciudadana” dies aña pasa. den un movimenteo di e corte socialista cu a prospera danki na e ingreso di renta petrolero haltisimo.

Fuente: https://es-us.noticias.yahoo.com

