Economia: Venezuela tin solamente 10 biyon dollar di reserva

Caracas, VENEZUELA- Cu tur e problemanan cu Venezuela ta afrontando, tempo y placa ta dos cos cu ta cabando na Venezuela.

Venezuela tin solamente 10 biyon dollar di reserva- placa destina pa mantene e economia stabiel y soporta e momentonan dificil.

Pero loke ta mas pio ainda ta cu e reservanan aki no ta den forma di efectivo. Tin 7 biyon dollar den baranan di oro, cual no ta yuda pa paga e debenan.

Venezuela tin hopi factura pa paga y lihe. E pais tin cu paga 6 biyon di debe pa loke ta resta di aña. Tampoco tin señalnan cu e unico fuente di ingreso di e nacion (exportacion di petroleo) lo por cubri e debenan aki.

Na final di dia, Venezuela ta core e risisco di no cumpli cu su debe e aña aki, cual no nificia cu e lo no por haya mas prestamo pa paga pa insumonan basico manera cuminda y remedi, cualnan ya ta schaars caba na e pais Suramericano.

Na 2011, Venezuela tabata tin 30 biyon dollar na banco. Ainda na 2015, e tabata tin 20 biyon.

E decadencia di e situacion financiero na Venezuela ta subraya e problemanan di e pais. Protestanan violento anti- gubernamental a laga un decena di fayecidonan, y pa fin di siman tin mas manifestacion programa. E militarnan ta enfrenta e manifestantenan cu gasnan lacrimogeno y tironan.

Diaranson ultimo, General Motors a declara cu autoridadnan Venezolano a coy un di nan plantanan den beslag. Autoridadnan a nenga cu ta trata di un beslag, bisando cu e embargo ta keda te ora cu’n caso hudicial wordo resolvi. Di tur manera, e compania a cera su operacionnan debi na intervencion di gobierno.

Fondo Monetario Internacional (IMF) diamars a predeci cu e inflacion di e pais lo yega 720% mientras cu desempleo lo por pasa 25%. E aña aki probablemente lo ta e di cuater aña di recesion- durante di e gobierno di Nicolas Maduro, cu ta culpa Merca y oposicion di e problemanan di e pais.

Hopi ta esunnan cu ta cuestiona prioridadnan di gobierno. Documentonan ta prueba cu Venezuela, incapaz di paga importacion di cuminda pa miyones di ciudano hambriento, a haci un donacion di 500 mil dollar pa e ceremonia di instalacion di presidente Mericano, Donald Trump.

Pa Venezuela a paga su debenan aña pasa, gobierno Venezolano a cuminsa manda parti di su oro pa Suiza, sea pa garantia pa un prestamo of pa wordo intercambia pa placa efectivo.

Te cu awo, Venezuela a paga su debedornan na luga di paga pa importacion basico di alimento y remedi pa su ciudadanonan.

Fuente: CNNmoney