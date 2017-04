Economia: Venezuela a apodera di fabrica di GM

CARACAS, Venezuela – General Motors a bisa cu inmediatamente nan lo para operacionnan na Venezuela despues cu su fabrica den e pais a wordo apodera inesperadamente pa autoridad.

GM a describi e toma aki como un “confiscacion hudicial ilegal di su bienesnan.”

E fabricante di auto a bisa cu e confiscacion aki a mutra un “Total indiferencia” di su derechonan legal. El a bisa cu autoridadnan a remove e bienesnan, incluyendo auto for di facilidadnan di e compania.

“GM fuertemente ta rechasa e medidanan arbitrario tuma pa autoridadnan y vigurosamente lo tuma accionnan legal, dentro y pafo di Venezuela, pa defense su derechonan,” nan a bisa den un declaracion.

E subsidiario di GM den e pais – General Motors Venezolana – a opera na Venezuela pa casi 70 aña. E tin den su servicio casi 2700 trahado y tin 79 dealer den e pais. GM a bisa cu e lo haci “pagonan separa” na su trahadonan.

Autoridadnan Venezolano no a responde inmediatamente na un peticion pa comentario.

Venezuela ta den un “crisis mode”: Economia dia pais a baha cu un 18% na 2016 – su di tres aña consecutivo di recesión. Desempleo ta wordo premira pa surpasa 25%, y su hendenan a sufri pa falta di cuminda y remedi.

Hiperinflacion a baha completamente e balor di su moneda, e bolivar. E Prijs di bienesnan di consumi a bay halto.

Protestanan riba gran escala a tuma luga den e simannan reciente despues cu e administracion di presidente Nicolas Maduro a prohibi e lider di oposicion Henrique Capriles, pa eherce cargonan politico durante e proximo 15 añanan.

Por lomenos cuater persona a wordo mata den e protestanan.

Maduro a wordo acusa pa oposicion di ta comporta manera un dictador.

Na final di Maart, Corte Suprema a purba di kita e poder di e Asamblea Nacional, pero rapidamente a hala atras despues di un rechaso publico. E Corte Suprema a blokia tur reforma di e legisladornan di oposicion.

GM no ta e unico compania stranhero pa cay den problema na Venezuela.

Algun compania global a sali for di e pais of a wordo forsa pa para operacionnan den e decadanan reciente como resultado di interferencia of movecionnan di e gobierno pa pone sectornan clave di economia bao di control di estado.

ExxonMobil a stop cu su operacionnan na Venezuela na 2007 despues cu e presidente anterior Hugo Chavez a purba di nacionalisa un di su proyectonan. E productor di petroleo a hiba e gobierno di e tempo ey corte.

Coca Cola a wordo forca pa pasa su produccion di e refresco y otronan aña pasa debi na falta di sucu.

Fuente: CNN Money