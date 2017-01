Economia: Trump ta menasa General Motors: Fabrica Chevy Cruze na Merca of paga belastingnan halto

WASHINGTON D.C., Merca – E presidente electo di Merca, Donald Trump, el a menasa diamars General Motors: fabrica Chevrolet Cruze na Merca of paga impuestonan halto.

“General Motors ta mandando e modelo di fabricacion Mexicano di Chevy Cruze na concesionarionan di Merca liber di impuesto door di crusa frontera. Haci’e na Merca of paga impuestonan halto transfronteriso,” Trump a tweet.

Na December ultimo, Trump a nombra su directora ehecutivo, Mary Barra, den un panel di creacion di trabao.

Den un comunicado, General Motors a sigura cu tur e modelonan sedan di Chevrolet Cruze cu ta wordo bendi na Merca, ta wordo fabrica na Lordstown (Ohio) y a confirma cu e unico modelo di Cruze cu ta wordo haci na Mexico ta e hatchback, aunke cu ta trata di un auto fabrica pa e mercado global “di cual poco unidad ta wordo bendi na Merca.”

Pero GM no ta e unico compania automotriz cu ta wordo produci mas leu di e frontera Mericano: Ford, Honda, Toyota y Volkswagen tambe ta traha nan autonan na Mexico y ta bendenan na Merca.

Den varios ocasion, Trump a bisa e fabricantenan di auto cu ta pretende di impone un belasting di 35% pa autonan cu ta wordo traha na Mexico pa e mercado Mericano. Pero Trump no por impone un tarifa na un solo compania di manera unilateral.

Prome cu e eleccionnan, e presidente electo a haci e mesun advertencia na Ford, cu ta emplea 8000 persona na Mexico, casi e decima parti di e empleadonan cu Merca tin.

E impuestonan mas halto lo implica cu e Mericanonan lo tin cu paga mas. Tempo cu presidente Ronald Reagan a limita e cantidad di auto cu Hapon por manda via barco pa Merca, e fabricantenan Mericano a incrementa e prijs na 1000 dollar den promedio, sabiento cu lo enfrenta menos competencia stranhero.

Ta probable cu cualkier tarifa, ademas, no solamente ta limita na fabricantenan Mericano manera Generla Motors of Ford. Si esey lo ta e caso, e autonan ey lo ta hopi mas caro cu otronan cu tambe ta wordo produci na Mexico y ta wordo bendi na Merca, manera Honda, Toyota y Volkswagen.

Ford y GM lo keda e ora ey exponi na perde cliente den nan mercado local frente competidornan stranhero, algo cu expertonan lo sigura cu no lo ta nada bon pa Trump.

Fuente: CNNMoney