Economia: Thomson Reuters ta sigui crece

NEW YORK CITY, New York – Pa loke ta noticianan Economico (Wallstreet), Thomson Reuters Corp a informa diabierna un aumento den su ingresonan di e prome trimester y a ratifica su panorama di benta pa henter aña.

E compania global di noticia y informacion a reporta ganashinan neto pa e prome trimester pa 314 miyon di dollar, of 41 cen di dollar pa accion, desde e 272 miyon di dollar of 34 cen pa papel, di e mesun periodo di 2016.

Ahusta per itemnan special, e ganashi di Thomson Reuters tabata di 63 cen pa accion.

Analistanan den promedio a proyecta un ganashi di 53 cen pa accion, segun Thomson Reuters I/B/E/S.

E ingresonan tabata tin un aumento di 1 porciento na 2.820 miyon di dollar respecto na e prome trimester di aña pasa, riba loke analistanan a spera.

E empresa a reitera su panorama pa e aña di un incremento di benta en torno na un digito unico abao.

E division Financial & Risk, cu ta entrega noticia y analisis na empresanan di servicio financiero, tabata tin ingresonan di 1.500 miyon di dollar. E bentanan di e division a supera e cancelacionnan, un indicador clave di e crecemento futuro, revirtiendo e cifranan di e trimester ultimo.

Thomson Reuters, matriz di Reuters news, ta competi pa clientenan financiero contra Bloomberg LP, mescos cu e unidad Dow Jones di News Corp.

Fuente: Reuters