Economia Mericano cu crecemento basta radical

WASHINGTON, D.C., Merca – E economia Mericano a crece na 3.1% anual den e di dos trimester di aña, e tasa mas halto den dos aña. Pero ta pronostica un fuerte ralentisacion den e di tres, tras un serie di horcan devastador.

E crecemento di e producto interno bruto – e produccion total di bienes y servicio – den e trimester April-Juni ta un poco mayor cu e calculo di 3% for di un luna pasa, e Departamento di Comercio a informa diahuebs. Ta e tasa mas halto desde 3.2% registra den e prome trimester di 2015. E revision den halsa ta refleha un aumento di e oferta di productonan agricola.

E aña a cuminsa cu un aumento mediocre di 1.2% den e prome trimester. E economistanan ta kere cu lo ta di alrededor di 2% den e periodo actual.

E cifra revisa tabata e di tres y ultimo pa PIB di e periodo April-Juni y di acuerdo cu esaki, e indice a crece na un promedio di 2% den e prome trimester. Esaki ta ekivalente na e tasanan promedio di crecemento anual for di cual e economia a cuminsa na recupera for di e Gran Recesion medio 2009.

E economistanan di Macroecnomic Advisers ta kere cu e crecemento di e trimester aki por cay te na 1.2 punto porcentual debi na e paso di horcan Harvey, Irma y Maria. Pero e analistanan ta pensa cu e perdidanan inicial di PIB lo wordo compensa den e trimesternan posterior ora cu e reconstruccion cuminsa.

Fuente: www.ap.org