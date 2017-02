Economia: Honda ta bisa cu tarifanan Mericano pa importacionnan for di Mexico lo obliga nan replantea nan operacionnan

TOKIO, Hapon – E compania Hapones Honda, a bisa diabierna cu e mester replantea su operacionnan na Mexico si Merca, su mayor mercado, eleva e tarifanan pa importacion desde su pais bisiña, manera cu presidente Donald Trump a propone.

Honda Motor Co Ltd ta entre e automotrisnan grandi bao di presion di Trump kende ta busca pa sigura cu mas auto bendi na Merca wordo fabrica den plandanan local, cu e fin di acelera e creacion di trabao y reduci e deficit comercial.

E di tres automotriz mas grandi di Hapon a bisa cu e propuesta di Trump ta pa aplica un tarifa di 20 porciento na e importacionnan for di Mexico lo obliga nan na reconsidera nan presencia den e pais, unda cu nan ta opera dos planta di ensamblahe di auto.

Aña pasa, Honda a fabria rond di 250 mil vehiculo na Mexico, di cual mas di e mita a wordo exporta pa Merca.

“En relacion cu Mexico, si ta existi un aumento significativo den e tarifanan riba e importacionnan di Merca, nos lo tin cu responde di algun manera, e vice presidente ehecutivo di Honda, Seiji Kuraishi, a bisa na periodistanan den un rueda di prensa convoca pa comenta e resultadonan di e compania.

Trump a critica automotrisnan manera Ford Motor Co, General Motors Co y Toyota Motor Corp pa fabrica pafo di Merca e autonan cu ta wordo bendi den e pais.

Pero den e ultimo decada, e automotrisnan Hapones a bin ta purba produci na nivel domestico mas auto comercialisa na merca y e vehiculonan fabrica den e nacion Norteamericano awo ta representa rond di un cuarto di su produccion global.

“Nos a bin ta inverti na Merca durante 40 aña pa desaroya y fabrica auto. Nos ta spera cu sr. Trump compronde esey,” Kuraishi a declara.

Aña pasa, Honda a bende un record di 1.64 miyon di vehiculo na Merca y casi un tercio di e volumen aki a coresponde na importacionnan for di Canada, Mexico, Hapon y Reino Uni. Cerca di 70 porciento di su autonan traha na Merca ta bende den e mesun mercado aki

Previamente diabierna, Honda a eleva pa di dos biaha su previsionnan di ganashinan neto pa e aña cu a caba na Maart, riba 545 mil miyo di yen (4820 miyon di dollar), un 58,2 porciento riba e cifra di e aña anterior.

Fuente: Reuters