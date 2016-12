Economia: Finlandia no lo tin uitkering mas pa desempleadonan sino un salario basico

HELSINKI, Finlanda – Desde dia 1 di Januari, 2000 desempleadonan scogi na Finlancia, no lo haya un uitkering pa desempleado mas, pero un salario basico. Ta un suma di 560 Euro pa luna y e no lo wordo belast y no tin condicionnan mara na dje, pues e desempleado si e kier, por haci su bijjob.

E 2000 personanan aki cu pronto lo haya e salario basico, no sa esey ainda. Nan lo haya sa esaki despues di cambio di aña. Ta trata aki di hendenan di e edad di entre 25 pa 28 aña cu na November a haya un uitkering pa desempleado. Nan mester participa na e prueba aki y nan no mag di nenga. Esaki ta segun Helsinki pa prome biaha cu e pais ta otorga un tipo di salario basico asina. E prueba aki lo bay dura pa dos aña.

Gobierno Finlandes kier wak cu e prueba aki si e salario basico aki por ta mas enfoca cu un uitkering y si esnan envolvi por wordo mas motiva pa traha. Door di e burocracia rond di uitkering, hopi di e desempleadonan ta wordo forsa pa bay traha bek, pasobra riba e uitkering aki lo bay wordo recorta door di belasting. Posiblemente esey lo cay afo door di un salario basico.

Fuera di esey hopi papel ta wordo perdi. E desempleadonan no mester mustra cu e ta buscando un trabao y e instancianan di uitkering no mester controla nada mas. Si e desempleado tuma un trabao, e no mester duna cuenta na ningun hende, pasobra no tin ningun condicion mara na e salario basico.

Rond mundo a pensa riba e salario basico y plannan ta wordo traha pa purba esaki, manera na Hulanda, Canada y California. E Gobierno Indio ta haciendo investigacion.

Fuente: De telegraaf