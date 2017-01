Economia: Accionnan Mericano ta cay dilanti e inkietud riba mercado pa e medidanan di Trump riba imigracion

NEW YORK CITY, New York – E accionnan na Merca a cay dialuna pasobra inversionistanan ta pone nan mes na defensa tras di e incertidumbre provoca pa e medidanan di presidente Donald Trump pa frena e biahenan y imigracion desde algun pais.

Trump a firma diabierna decretonan pa prohibi e ingreso di refugiadonan Sirio y pa suspende e biahenan pa Merca desde Siria, Irak, Iran y otro cuater pais pa motibonan di siguridad Nacional.

Miles di persona a protesta den e ciudad y aeropuertonan principal di estado mientras cu varios pais, entre nan aliadonan di Washington, tambe a critica e medidanan di Trump, cu a bisa cu ta descriminatorio y divisorio.

E promesa di baha e impuestonan y di simplifica e regulacionnan a atrae e inversionistanan di e bolsanan desde November, tempo cu Trump a wordo eligi, pero algun operador tin miedo pa e riesgo di su politicanan proteccionista.

E promedio industrial Dow Jones lo perde 215.19 of un 1.07 porciento, na 19.878,64 punto, bao di e marca di 20 mil unidad cu a alcansa paprome biaha diaranson.

S&P 500 a cay 25,6 punto of un 1,11 porciento, na 2.269,15 unidad y Nasdaq composite lo a baha 80,61 punto of un 1,42 porciento, pa 5.579,90 punto.

Di e 11 sectornan principal di S&P, 10 tabata opera abao, den un declive encabesa pa e sector di tecnologia y di finansas. E subindice di servicio, considera un sector defensivo, a opera cu alsanan leve.

Facebook y Apple, cu a presenta nan resultadonan trimestral e siman aki, tabata e mayornan pa S&P 500. Tambe a opera e bahada di Alphabet y Microsoft.

Fuente: Reuters