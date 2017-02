ECO DMS ta celebra tres decada di exito

ECO DMS lo ta celebrando un logro considerabel na 2017, esta trinta aña di servicio na su clientenan y na su comunidad.

Pa reconoce su tres decadanan exitoso na un manera apropia, ECO DMS a tuma e decision pa dedica e di 30 dia di tur luna na un actividad special. Fiel na su logo, cual ta inclui un compas cu ta mustra tur cuater direccion di nos mundo, ECO DMS lo crea eventonan conmemorativo enfocando riba e cuater pilarnan cu a asisti pa haci e compania un exito durante e ultimo 30 añanan, esta su cliente, su partner, su empleadonan y su comunidad, for di Januari pa November.

E prome evento riba dia 30 di Januari a envolve Kibrahacha 60+, e centro social di adulto di Stichting Fundacion Centro pa nos Grandinan, funda pa Rotary Club of Aruba. ECO DMS a trece entretenimento, pasapalo y diberticion, pa agrega un tiki alegria na e dia di mas of menos 80 anciano.

ECO DMS ta e top Compania di Maneho di Destinacion di servicio completo den Caribe Hulandes, operando na tanto Aruba como na Corsou, cu un oficina di sucursal na Florida. E compania ta combina creatividad, servicio personal y talentonan profesional superior pa crea experiencianan motivacional memorabel pa clientenan cu ta bin di rond mundo.