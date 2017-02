E volcan mas grandi di Europa ta lanta for di soño: menasa pa henter Europa?

NAPOLES, Italia – Den e parti zuid di Italia, cerca di Napoles, parce cu tur cos ta mustra cu un supervolcan rapidamente lo lanta for di soño. Italia mientras tanto ya ta custuma cu erupcionnan volcanico, pero loke ta parce cu esaki por bay pasa, ta incierto y lo por nifica un catastrofe absoluto pa henter Europa.

Pero 36 y 14 mil aña pasa, e structura volcanico Campi Flegre a wordo crea door di dos erupcion gigantesco. E area volcanico ta consisti di 24 crater y tin un estrecho riba un largura di 13 kilometer. Campi Flegre por forma un menasa serio pa e parti sur di Italia.

For di un estudio di cientificonan Italiano y Francis, cu a wordo publica den e revista cientifico “Nature Communications”, parce cu e presion di e gas volcanico ta subi te na un piek alarmantemente halto. Debi na esaki magma ta wordo pusha na e superficie.

Miyones di persona ta core peliger, segun e investigacion.

E ultimo erupcion riba Campi Flegre ta data for di 1538, pero investigadornan ta considera e menasa momentaneamente toch como real. E ta segun Nature Communications imposibel pa confirma cu un siguridad completo cu un erupcion gigantesco rapidamente lo tuma luga. Volcanologia inminentemente no ta un ciencia exacto. Loke si por confirma 100%, ta notabel cu tin hopi movecion bao di tera y cu e magma ta bao di un presion inmenso.

Fuente: Tagtik