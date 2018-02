E unico prevencion efectivo contra influenza ta e vacuna

Departamento di Salud Publico, por medio di Dr. Ordoñez durante un conferencia di prensa, a splica tocante kico por haci ora di griep y kico pa haci.

Taniflu ta un antigripal, specifico pa influenza y esey ta obtenibel na diferente botica aki na Aruba. No mester lubida cu Taniflu ta wordo uza pa epidemia of pandemia, pero esaki no ta e caso aki na Aruba. Taniflu ta minimisa e sintomanan, pero e tin su uzo specifico. Den ki sentido? Si un persona na momento cu e haya su sintoma, e dokter ta sospecha cu e ta influenza, e taniflu lo mester wordo uza den 48 ora. Despues e no tin valides mas. Ya e giep a plama den e persona su curpa. Taniflu ta pa evita pa un pashent, cu cualkier complicacion, por uz’e na man di dokter of den hospital. De lo contrario, e no ta recomendabel den ningun sentido. Si un persona ta bisa cu e ta bay usa Taniflu, e tin dos perdida: uno, e ta perdemento di placa y e ta crea resistencia contra e influenza.

Hopi hende ta wak e bebemento di un antigripal algo mas facil, ya cu no tin mester di bay dokter. Taniflu ta wordo uza den hospital, niun pashent no por bebe Taniflu, e vacuna ta un prevencion contra di influenza, segun dr. Maritza Ordoñez.

Comments

comments