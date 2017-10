E ultimo oil spill na Trinidad & Tobago no ta un menasa pa Aruba

Bureau Rampenbestrijding Aruba pa medio di e boletin nr 2 aki kier a informa tocante e un oil spill cu a wordo registra durante e fin di siman pasa na Trinidad & Tobago.

Bureau Rampenbestrijding Aruba a ricibi via e canalnan oficial cu riba diadomingo 15 di october 2017 tabata tin un oil spill den e area di Chaguaramas cerca di e isla Carrera di Trinidad & Tobago. Mayoria parti di e azeta a spula bini na e costa di Chaguaramas for di Williams Bay te cu Scotland Bay.

Un asessment di e costa a wordo haci dialuna 16 di october 2017 cual a mustra cu mayoria di e azeta ta concentra na 3 area di e bahia. E azeta ta uno pisa, cual ta considera “Heavy Oil”. A pone boom den e area completo di e bahia. E tipo exacto di e azeta y tambe e origen di unda e azeta a lek no ta conoci ainda.

Bureau Rampenbestrijding Aruba a haci uzo di tecnologia pa asina haci un simulacion di e posibel efectonan den caso cu e azeta lo tuma e direccion pa Aruba.

E scenario imaginatorio tabata cu na Trinidad & Tobago tabata tin un derame di 5 ora caminda 500 bari di azeta pisa a bini los den e bahia.

A haci uzo di e informacionnan di e biento y e direccion di lama for di e dia di e derame y tambe con e biento y lama lo comporta su mes den transcurso di e proximo dianan. Akinan por a bin conclui cu den caso di cu e derame subi lama grandi esaki lo no causa daño na Aruba. Pues Aruba lo no sinti su efectonan. E efecto lo a hala mas na e parti noord di Aruba na 180 NM (Nautical Miles)

Bureau Rampenbestrijding Aruba ta aprecia con consciente e comunidad di Aruba a bira ya cu ningun persona lo ta desea pa Aruba sufri ningun efectonan di un oil spill. Tambe na prensa di Aruba cu tabata busca informacionnan necesario pa asina informa e comunidad pa cu e situacion.

No por keda sin gradici tur e instancianan oficial cu a suministra e informacionnan regardando e situacion cu e presenta.

Un biaha mas Bureau Rampenbestrijding Aruba kier a pone e comunidad na altura cu den tur caso di oil spill cu ta pasa pafo di teritorio di Aruba nos oficina mes haya e informacionnan via e canalnan oficial pa asina nos por suministra esaki na e comunidad. Aruba ta traha cu Rac-Rempeitc Caribe cu ta situa na Curaçao. Manera cu a sosode den e oil spill di april/mei ultimo Aruba a haya e sosten for di Rac-Rempeitc Caribe caminda cu pa final di november di 2017 ta finalisa e rapport pa asina presenta esaki na gobierno pa esaki na su turno sigui cu e claim oficial.