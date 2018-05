E soño di paz na Medio Oriente den “nos epoca” a muri dialuna ultimo

JERUZALEM – E desfile di truck y autonan tabata extende for di e cruce fronteriso di Rafah cu Egipto te e ciudad di Gaza. Tabata e yegada di Yasser Arafat, cu’n sonrisa radiante, tabata haci e señal di victoria. E muhenan tabata grita di emocion y tabata tira flor. Muchanan chikito, riba schouder di nan tata, tabata zwaai. Tabata 1 di juli 1994. Arafat a regresa su Gaza natal despues di 27 aña den exilio.

Menos di un aña despues di e firma e Acuerdonan di e Paz di Oslo, na White House, riba e dia caluroso, humedo y agita. Tabata parce cu e konopi den Medio Oriente a cuminsa los. Pas den e epoca moderno.

Pero esaki tabata un ilusion.

Dialuna 14 di mei 2018 tabata e dia riba cual e ultimo memoria lehano di e ilusion a muri finalmente. E mesun dia riba cual e tropanan Israeli tabata mata mas di 50 Palestino cu tabata participando den e asina yama Gran Marcha di Retorno, lidernan di Israel y Merca tabata ignora e matansa na Gaza y tabata celebra e inauguracion di e embahada Mericano na Jeruzalem.

E pantayanan di television tabata resumi e iracionalidad di tur esaki. Di un banda, imagennan di gasnan lacrimogeno, huma preto di e tirenan kima, dokternan den panico hibando e herido y mortonan. Na e otro banda, Mericano y Israelinan elegantemente bisti tabata elogia otro mutuamente, papiando di echonan historico. Pero niun momento nan no a referi nan mes na e locura cu tabata tumando luga, na solamente un hora y mei di distancia. Niun otro dia no ta ilustra miho te na ki punto e conflicto aki ta bira algo absurdo, algo desespera y desconecta.

Bou di e presidencia di Trump, Merca a bandona por completo cualkier indicio di imparcialidad. Y Palestinonan a keda totalmente bandona.

Claro, lidernan di e mundo Arabe a expresa nan condena y rabia pa e dramamento di sanger di dialuna. E octagenario “presidente” di Palestina, Mahmoud Abbas, recien yega di un biahe pa Chile, unda cu nan a saca su potret ta scop un bala di futbol, a convoca un welga general y tres dia di luto. Cuanto dia luto, cuanto dia di rabia, cuanto welga general e Palestinonan no a organisa?

E Liga Arabe moribundo a convoca un reunion di emergencia pa discuti e situacion na Gaza. Pa bisa cu e expectativanan ta abao, lo ta un optimismo excesivo.

Arabia Saudita a uni su mes na e condena, pero ta parce cu e ta mas bien di boca p’afo. E condena Arabe ta devalua y no ta sirbi pa nada.

Riad bou di e sombra di e liderasgo di e prins heredero Mohammed Bin Salman, a laga sa bon cla cu su preocupacion mas grandi ta Iran. E tin miedo di un guera imposibel pa gana contra di e rebeldenan Huti cu respaldo di Iran na Yemen, preocupa pa e spectrum di e poder creciente poder di Iran, Siria y Libanon, e cas di Saud ta considera e causa di e Palestinonan, un tempo algo sagrado, como algo pasa di moda.

Aunke cu nan no tin relacionnan diplomatico, Tel Aviv y Riad tin mas punto en comun cu diferencia.

E gueranan na Siria, Yemen y Libia, e insurgencia riba e peninsula di Sinai, na Egipto, e menasa di semper di un resurgimiento di ISIS, e hiba e causa Palestino den un exilio.

Awe e Palestinonan ta nan so, dividi entre fraccionnan enfrentando. Ainda nan tin e apoyo emocional entre e Arabenan pa e causa Palesino, pero e no ta traduci den accion. Ainda no.

E Arabenan ta distrai, mientras cu e Israelinan ta biba den loke nan ta yama un “bubble”, e vida den un sociedad moderno y lihe cu ta mantene nan aisla di e realidad duro di un ocupacion militar cu ya ta durando pa varios decada.

E mas di 2 miyon Palestinonan na Gaza lo disparce of nan lo cuminsa na acepta nan destino of lubida e hogar cu nan welo of bisawelonan a perde na loke un dia tabata Palestina. E Palestinonan na e rivera Occidental lo no acepta nan aislamiento den reservanan rondona door di muraya y wayanan.

Pero ta parce cu nada lo bay cambia. Pa awo. Pero nada ta mescos tampoco. E problemanan cu ta wordo ignora no ta wordo resolvi.

Ta parce cu tin un tormenta acercando.

Fuente: CNN

