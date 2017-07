E sindroom di e atras drumi (cu por causa dolor na rudia)

For di e cama pa e stoel. Di e stoel, pa e sofa. Di e sofa pa e banki. Y asina nos ta cuminsa bek. Nos ta pasa e dia sinta, na cas, na trabao, den auto, den restaurant y bar. No ta ningun secreto cu e sedentarismo en exceso tin efectonan adverso den nos salud. Y pa awor aki ya bo mester por sa cu keda sinta dia tras dia, tambe por laga nos sufri di dolornan di lomba, problemanan den schouder, di circulacion, perdida di musculatura, etc. Mas leu cu esey, den e otro partinan di e curpa cu ta mustra afecta y na loke nos no sa duna hopi atencion.

“E sindrome di e atras drumi.” E stem di e dokter tabata hopi serio y su tono, severo. Y aunke e ta zona manera un joke, Jen A. Miller a capta cu esaki no tabata trata di un joke. E ta desaroya ora cu gluteo medio – un di e tres musculonan principal den e zona di curpa aki – ta bira stijf y ta perde forsa. Esey por sosode si bo ta pasa demasiado tempo riba un stoel of hasta, siendo hopi activo, si no ta traha riba e musculonan aki lo suficiente.

E ultimo caso aki di Miller, coredor habitual di marathon. “Expertonan den running no ta para di martilisa nos riba e necesidad di entrenamento crusa y di forsa. Mi tabata coriendo asina hopi cu mi a bisa mi mes cu mi no tabata tin tempo pa mashinnan di ehercisio of di peso, di cual cu mi no por culpa mi mes mas cu mi mes,” e deportista a sigura den The New York Times.

E dolencia a wordo identifica paprome biaha pa e fisioterapeuta Chris Kolba, di e Centro Medico Wexner di Ohio, ora cu un di su pashentnan a keda di dolor na rudia, mientras cu e tabata entrena pa un marathon. E sindrome, tambe yama amnesia gluteal, ta deriva den e perdida di stabilidad di e pelvis y posterior aparicion di dolornan den e lumbarnan, heup, rudia y enkelnan, debi na e intentonan di e curpa di compensa dicho desekilibrio. “:Henter e curpa ta funciona como un unico sistema y ora cu hende ta sinti e rudia of heup, e sa tin di haber cu su gluteo no ta suficientemente fuerte,” dokter Kolba a señala den The Daily Mail.

No obstante, no mester lubida cu e patologia sa ta mas frecuente den esnan cu ta opta pa un bida sedentario. “Ora ta keda sinta pa hopi tempo, e flexor di e heup ta bira mas cortico, loke ta hiba cu e musculonan di e gluteo no ta activa of no ta traha di e forma mas optimo cu tin mester, Kolba a agrega.

Con e ta wordo detecta?

Hopi dokter por localisa e sindrome atrabes di e asina yama prueba di Trendelenburg, un examen fisico caminda cu e persona ta lanta un pia dilanti di nan mientras cu e ta para. “Si e pelvis ta sak den un banda di e curpa cu e pia ta lanta, esey ta indica debilidad den medio gluteo di e banda opuesto,” Andrew Bang, kiropractico den e Instituto di Bienestar di e Clinica Cleveland ta sigura CNN.

Di e mesun manera, e curvatura di e lomba tambe por ta sintoma di amnesia. “Mientras cu e columna mester tin naturalmente un forma di S, un curvatura ainda mas extremo cu por nifica cu e flexornan di e heup ta asina tenso cu nan ta manda e columna p’adilanti,” e kiropractico ta agrega.

Con esaki por wordo preveni?

Afortunadamente, nos tin algun metodo na nos disposicion pa evita e dolencia. Prome cos cu tin cu haci y e mas importante ta lanta de bes en cuando for di trabao. Lubida di e stoel de bes en cuando. Cana of realisa algun stretchings di pia na bo lessenaar, cu ta converti den un rutina pa cu na final haci’e di forma automatico, pero sin lubida cu tin cu varia. “Haci loke bo kier, pero no laga pa bo curpa hinca su mes den un ciclo repetitivo,” Bang ta conseha.

Di un otro banda, si ya bo ta un persona activo, ta consehabel pa altera bo entrenamento y introduci ehercisionan cu ta traha na e zona di curpa aki. Por ehempel, Miller, e coredor di marathon, a cuminsa core bicileta, uza otro tipo di mashin manera di rema entre otro.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/