E siman cu ta bin lo trata e tema di cachonan riba caya

Cacho malo riba caya ta keda un reto grandi pa gobierno pero awor aki lo bay trata esaki den un reunion general e siman aki segun Sr. dr. Alex Schwengle, Minister di Salud.

Tin un aspecto di siguridad, y esey kiermen cu e cacho por mordebo y tambe tin e parti di hygiene, dus di salubridad, como tambe e parti economico.

E imagen di Aruba por wordo afecta negativamente, door di tin asina hopi cacho, mas aun si nan ta mustra maltrata of malo, cual tin un efecto negativo ariba turismo. Esaki tin atencion di Minister pero tambe di gobierno.

Aworaki tin un fundacion na Aruba, hunto cu partnernan internacional. Esey ta un di e trayectonan, pero e otro trayecto ta cu via Direktie Volksgezondheid, mester duna educacion na nos muchanan. Cambio di actitud (gedragsverandering) ta algo cu no ta facil. Pasobra e gedragsverandering, den hende grandi ta algo dificil. Minister Schwengle ta di opinion cu mester propaganda e balor pa cuido di bestia en general, muy en particular di cacho den e caso aki. E efecto di e conscientisacion ta hopi mas miho cerca muchanan. Nan kier pone e enfoke mas ariba e scolnan y nan kier haci’e tur aña. Nan no kier haci’e solamente como gobierno, pero tur mester uni forsa.

Otro siman gobierno, hunto cu ATA, AHATA, y e fundacion, tambe Direktie Volksgezondheid lo tene un reunion tocante esaki y lo mester bin cu un Memorandum of Understanding (MOU) mas pronto posibel. Tambe lo check si tur aña, AHATA of ATA por contribui cu sikiera 250 mil florin pa aña tur aña. E ora, uno, lo por haci e programa di conscientisacion ariba un base regular, na tur scol. Tambe, e mesun programa ey cu a uza pa sterlisia 300 y pico cacho, lo ta algo cu mester bay haci regularmente y e expertonan ta bisa cu e problema aki lo no disparce den un aña. Lo dura casi 5 pa 10 aña prome cu tin esaki bou control.

Segun dr. Alex Schwengle, esaki ta un problema cu a wordo crea den comunidad. Y ta algo cu a explota. E aanpak aki ta bay ta bon, en todo caso, conseho cu e minister ta haya, cu ta personana cu tin mas experiencia ariba problematica di cacho, cu esaki ta e miho manera pa por controla e problematica di cacho di caya. Asina Minister dr. Alex Schwengle a finalisa bisando.