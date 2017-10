E serie ’13 Reasons Why’ ta induci suicidio hubenil of ta mas bien un reflexion ariba esaki?

Definitivamente ’13 Reasons Why´ ta un di e serienan di Netflix cu a causa mas impacto y mas polemica. No solamente pa su exito comercial cu e ta implica pa e plataforma di streaming, sino pa e tematica cu e ta aborda y e forma con e ta haci esaki.

Un di e criticanan mas grandi contra di su estreno tabata precisamente cu enbes di e causa reflexion riba e suicidio den adolescentenan, e serie lo dunanan e tips con pa haci esaki. Y esaki ta wordo confirma pa un informe publica, unda cu ta detaya di cu despues di cu e serie a wordo publica, e “manera pa comete suicidio” ta un di buskedanan riba Google cu mas a aumenta specialmente entre e hobennan.

Segun e estudio publica riba JAMA Internal Medicine entre 31 di Maart pa 19 di April (dos siman y mei despues di su lansamento) e buskedanan relaciona cu suicidio a aumenta cu’n 19% cu mas di 600 mil articulo y 11 miyon di tweets relaciona cu e serie.

E pregunta: “Con pa mata bo mes?” tabata esun mas busca entre tur e preguntanan, pa cual investigadonan a relaciona e programa cu e boluntad di comete un atentado contra di e bida, en bes di un solo interes pa e tema aki. Na e mesun tempo, e consultanan online via telefonnan directo pa preveni suicidio tambe a aumenta.

Pero no tur cos ta negativo, e estudio tambe a conclui cu e aumento di consciencia pa suicidio hubenil tambe a aumenta, cual ta wordo refleha den e aumento di un 23% di buskedanan manera “prevencion di suicidio”.

Segun John W. Ayers, director di investigacion y epidemiologo computacional di e San Diego State University, “no ta duidelijk si algun buskeda a precedi un intento real di suicidio, sin embargo e tendencianan cu suicidio real y e cobertura den medionan di comunicacion di esaki, ta klop cu e buskeda di metodonan exacto di con pa haci esaki, despues cu e serie a wordo pasa. Pero e informe ta conclui cu un analisis cu ta afirma cu ’13 Reasons Why’ lo a aumenta e consciencia di suicidio, sin aumenta di manera imboluntario e idea di esaki.

A pesar di tur cos, e creadornan di e serie ta argumenta cu al contrario e produccion lo yuda conscientisa e sociedad y e prevencion di suicidio, rason pa cual incluso ya ta trahando ariba un di dos temporada cu lo sigui toca e tema aki y otro temanan cu ta afecta hobennan actualmente.

Finalmente ta importante pa remarca cu no ta conoci si di berdad e serie aki ta e causante real of no di e casonan lamentabel di suicidio hubenil, pero mas bien ta e efecto real cu e medionan di comunicacion y e contenido cu esaki ta mustra, riba e accionnan di hende den bida real.