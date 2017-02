E segundo Premio Ovito Tromp lo ta dia 8 di Maart

E aña aki pa di dos bes, Centro di Bario Noord lo celebra nos fiesta nacional cu nos actividad Fiesta Arubiano cu aña pasa tabata un exito rotundo. Riba e dia aki nos lo entrega tambe pa di dos bes un premio na un persona of grupo cu a traha boluntariamente pa e pueblo di Noord, esta Premio meneer Ovito Tromp.

Como directiva di CBN nos a dicidi di introduci un premio pa duna reconocimento na baluartenan di e bario di Noord cu pa varios aña na un manera of otro a aporta grandemente na nos dushi bario. No solamente nos ta reconoce e echo cu ta importante pa duna balor na nan trabou awo cu nan ta na bida, pero tambe nos ta di opinion cu un premio asina por forma incentiva pa e generacion nobo por haya e smaak pa tambe aporta na nan bario. Mas cu claro cu na momento cu a bay duna nomber na e premio en cuestion directiva den su totalidad unanimamente a dicidi di duna honor na nos presidente meneer Ovito Tromp d.f.m. Ta un echo cu meneer Ovito Tromp tawata un boluntario di curason cu a laga un trayectoria largo di logro, trabou- y esfuersonan cu te dia di awe e bario di Noord ta gosa di nan. Den corto: un ehempel pa sigui.

E premio ta dirigi pa duna reconocimento na baluartenan di e bario di Noord cu den pasado of awo ta/a realisa prestacionnan particular pa y den comunidad. E trabounan realisa mester ta di nivel boluntario y por ta riba diferente tereno contal e meta ta dirigi ariba desaroyo general di e bario di Noord y su habitantenan. Aña pasa sr. Chua Faro a ricibi e Premio Meneer Ovito Tromp. Un persona cu pa añanan largo y te ainda ta aporta grandemente na su dushi Districto di Noord.

Desde 13 di Februari por pasa buska e formulario di nominacion na CBN of na Chikitin Bin Bin, por haye riba nos fb Centro di Bario Noord of por mail pidi e formulario digital via cbnoord@gmail.com. Te cu dia 8 di Maart 2017 por manda nominadonan via email: premioOvitoTromp2017@gmail.com of por entrega esaki den un envelop cera dirigi na Comishon Premio meneer Ovito Tromp na Chikitin Bin Bin na CBN durante ora di trabou entre 7:30 y 2:00pm.

Directiva di CBN a apunta un comision cu independientemente ta bay evalua tur sugerencia ricibi y a base di criterianan stipula lo scoge e prome persona/grupo cu lo ricibi e Premio meneer Ovito Tromp.