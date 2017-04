E prome Food Truck Festival e weekend aki

E conocido evento anual di Aruba Tourism Authority ‘Eat Local’ ta promociona e parti culinario local di Aruba.

E aña aki ta amplia e evento di Eat Local cu e prome edicion di un asina yama ‘Food Truck Festival’. E Food Truck Festival ta un evento familiar pa relaha y disfruta den un ambiente ameno y feliz, cu mas cu claro e cuminda di truck cu nos hendenan local en general ta gusta saborea.

E prome Food Truck Festival lo tuma luga na Plaza Niki Habibe diasabra 29 di April (AWE) cu un ‘pop-up’ di Korte Weg y diadomingo 30 di April. Tur dos dia ta di 7’or di anochi pa 11’or di anochi. Durante e festival, e bishitantenan lo wordo compaña cu nos bandanan local cu actuacion di Sergio and the Shortcuts cu presentation special di Mirugia de Cuba, Nico Connor, Rocco Franken y Xavier Croes. Participantenan ta: Candela, Chalo Burger, Eataly, El Mexicano, Nos Local Snack Truck, Poffertjes van Pofferdorie, The Little One, Truck di Piet, Balashi, Bros & Beres, Craft Aruba, Craft Beer Lovers y Enter.Sake

A.T.A. ta dedica hopi atencion na investigacionnan pa promocion y desaroyo turistico. Investigacionnan ta indica entre otro cu mester amplia e oferta di experiencianan ofreci na nos bishitantenan ora di bishita nos isla. E turista kier bin Aruba pa experiencia mas di nos cultura, nos cuminda local, nos musica crioyo y hopi mas.

Ya pa varios aña, A.T.A. ta crea diferente programa pa promove Aruba su articulonan / custumbernan local y ta promociona diferente di e aspectonan aki den exterior pa asina crea interes na e turistanan pa bishita nos destinacion. E programa aki ta bou di capa di entre otro ‘Local Shortcuts to Happiness’.

Pa mas informacion di e Food Truck Festival por check e facebook page EatLocalAruba of por bishita www.aruba.com