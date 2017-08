E popular “Mercado di Brazil” presente un biaha mas

Falta poco pa e Parada Folklor Cultural den bario di Brazil y hopi ta e preparacion ta tumando luga tanto di Centro di Bario Brazil, pero tambe di e reinanan y gruponan .

Dia 1 di Sept ta tuma luga e Parada cu lanterna, cu ta cuminsa 7or anochi for di Centro di Bario Brazil. Esaki ta e parada unda cu e participantenan ta bin cu nan lanterna y goza riba ritmo di musica cultural di ARUBA.

Dia 3 di September ta e “Gran Parada Folklor Cultural “ cu ta cuminsa pa 3 or atardi for di Centro di Bario Brazil. E “Mercado di Brazil”ta cuminsa for di mainta 10or pa asina nos pueblo pasa cumpra nan cos dushi, crioyo y mas, netamente Arubiano , te den oranan di anochi despues di parada Cultural.

Ta haci un yamada na esnan cu ta interesa pa un TENT pa bende cos dushi, cuminda, mata y mas, pa tuma contacto cu sra. Ifna Noguera na cell.5669069 despues di 6 or atardi.