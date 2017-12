E muchanan por ta keto, pero e cifranan di abuso di mucha ta papia pa nan mes

Parlamentario Marisol Lopez Tromp a publica algun cifra for di e relato anual di Buro Sostenemi, cu tur aña nan a bin ta publica a base di registracion di meldingen cu ta drenta cerca nan. Buro Sostenemi, cu por cierto ta existi como 12 aña caba, ta traha diariamente cu meldingen di maltrato, abuso y negligencia di mucha. Nan sa haya meldingen directo y tambe via otro instancianan manera entre otro dokternan di cas, fundacionnan, scolnan, famianan di victimanan, meldingnan anonimo, etc.

E cifranan ta indica posibel casonan di abuso y maltrato. E cifranan ta mustra alarmante y despues di hiba combersacion cu esunnan cu ta traha den field, cual por cierto parlamento tambe lo bai papia cu e instancianan aki e simannan nos dilanti, Parlamentario Lopez Tromp por bisa cu e cantidad di meldingen urgente pa aña di Buro Sostenemi so caba ta alarmante.

Segun datonan, aña 2017 mes tin mas cu 200 melding nobo caba te cu awo y di e casonan aki mas di 100 ta casonan urgente. Hopi di nan ta casonan cu ta regarda muchanan y cu mester actua hopi liher riba nan.

Esaki ta nifica cu na momento cu mester actua di biaha, lamentablemente pa motibonan manera falta di personal of falta di placa of cualkier otro recurso, no por actua y atende cu tur e casonan aki di biaha. Ta sumamente importante pa scucha y wak e datonan cu e instancianan aki ta trece dilanti na Gobierno. Mester por yudanan cu tur cos cu nan mester pa por eherce nan trabou na bienestar di e muchanan.

Den ultimo añanan Parlamento no tabata ricibi e rapportnan aki fei Gobierno mientras cu e datonan aki ta sumamente importante pa Gobierno por fiha un maneho pa cu e topico aki cu ta trata abuso, maltrato, negligencia tanto fisico como emocional di nos muchanan.

Den pasado Parlamento tabata pidi e datonan aki durante reunionnan publico for di Gobierno pero tambe den diferente comisionnan. E datonan aki no ta datonan secreto sino ta trata di rapportnan cu aña aden aña afo e departamentonan aki ta trece na conocemento di Gobierno. Sinembargo, parlamento como un organo legislativo nunca a ricibi esakinan. Si ricibi e datonan aki, Parlamento di su banda, por ehempel, por percura pa aumento di placa of subsidio riba begroting pa e instancianan, tambe por percura pa e instancianan haya mas oido den Parlamento y asina pusha pa Gobierno duna e topiconan aki mas atencion manera cu nan merece. Tambe por adapta leynan y bin cu ley iniciativa. Asina por yuda saca muchanan for di situacionnan di crisis y peliger cu nan por ta aden.

Awor aki a bin hopi enfasis y focus riba tipo di casonan asina aki a base di loke a pasa cu e dos muchanan cu a fayece recientemente. Na Aruba tin hopi caso similar unda durante añanan largo muchanan ta pasa den situacionnan peligroso y grave y ta na su luga pa tur hende den comunidad cu ta hayanan cu casonan asina, pa nan haci melding pa asina e famianan aki y e muchanan por wordo yuda.