E mucha no ta sali horta si e tin su lugar funda den sociedad

Un biaha mas Aruba ta wordo sacudi dor di e realidad na unda hobenan ta wordo gara cu arma tratando di horta. Mas y mas hobennan na edad relativamente jong ta cay den gara di husticia. 60% di mucha na Aruba ta caba solamente 6 de klas. Y ta keda riba caya sin tin lugar of manera pa sigui dilanti. Tur en berdad ta purba di haya trabao y yuda cu gastonan na cas. Un 30% di e studiantenan ta dropouts. E planificacion social y psicologico pa rehabilita muchanan cu a abandona su estudio, ta stop di studia of ta keda expulsa mester un mehoracion.

Un simpel adaptación pa haya un di dos oportunidad den un educacion special ta escencial pa un desaroyo económico y social sano. Ta keda importante pa tin mas oportunidad di actividadnan adicional na scol, na unda ta educa y tambe recrea. Sistema Prisma lo ta escencial, na unda e hoben ta haya ayudo cu su di dos idioma. Arte y Cultura, musica y educacion di tur loke ta trata turismo y crecemento economico di nos pais ta importante pa forma e curriculum di e oranan di transformacion di e hoben despues di scol.

Aruba ta conta cu 58 organisacion cu ta traha cu mucha y/o muhe den dificultad, y ta hasi trabao segun nan forzanan. E punto cardinal ta falta di fondonan pa sigui cu e trabao manera debe ser y forma parti di e curriculum di despues di scol. Na unda e organisacionan aki por ta di vital importancia den resolve diferente problemanan.

Rond di mundo, miyones di mucha ta preso den un circulo di desventaha cu ta persigui nan dor di generacion di mal planificacion. Esaki ta pone no solamente nan futuro den peliger, pero mas aun e futuro di e sociedad cu nan ta biba aden. E participacion di e hoben den comunidad di un forma responsable ta vital. E integracion a base di maneho controla di e aporte di e hoben riba nivel social lo yuda na cambia e sociedad. E sociedad sano ta inicia na e cuido den prome instancia di e mucha. E hoben mester sa con pa stima su pais, su lugar y mantene normanan y balornan halto. Pero tambe nan mester sinti nan mes aprecia y cu metanan pa wordo realisa. Nan mester sinti nan mes parti di adelanto di un pais.

640 Mama soltera tin mas cu tres jui den bijstand y tin bez ta ser pensa cu ta hasi esaki pa haya ayudo special cu ta wordo otroga solamente den caso di un Mama si e tin mas di tres jui. E stigma y problemanan cu ta pisa riba e bida di e mucha aki ta grandi dor di no conoce un patronchi di stabilidad.

Restructuracion di un sociedad ta inicia na cas, den formacion di e famia y charlanan pa trata na ahusta y motiva. E prioridad den bida mester ta disciplina y con pa resolve conflicto, pa e mucha e ta respet sin limitacion y ta cuminsa na e ehempel cu e ta haya. Un dia di sabiduria, un mucha sin problema, un famia fuerte den norma y balornan cu e fundamento correcto ta un Aruba consciente.

Cu bo voto, ami Michella Steenvoorde Lacle, candidato #12 di e plataforma POR lo hasi e diferencia y boga pa e stucturacion na unda e hoben no ta recuri na maldad pero ta haya e oportunidad di haya su lugar den nos sociedad.