E miedo mundial cu tin pa un guera accidental

WASHINGTON D.C., Merca – E bon noticia ta cu no tin un guera entre Merca y Noord Korea, pero lo malo ta cu tin cu sigui e tendencia di acusacionnan mutuo entre su lidernan, por desata un “conflicto belico accidental,” expertonan consulta pa CNN ta considera.

Esaki ta debi cu, mientras e mandatarionan Donald Trump y Kim Jong-un ta intercambia di insulto, ehercitonan di e nacionnan aki, mescos cu e aliadonan di Merca, ta realisa movimientonan strategico pa responde na cualkier acto cu nan ta considera un agresion belico.

“E Noord Koreanonan ta asumi cu e menasanan lo ta suficiente pa stop e accionnan di Merca, pero kisas e Mericanonan ta pensando mesun cos, e ora e provocacionnan di algun di e bandanan por avansa pa un guera,” Rodger Baker, vicepresidente di Strategia y Analisis di Stratfor, a splica.

Dialuna, e minister di Relacionnan Exterior Noord Koreano, Ri Yong Ho, a bisa cu e ultimo expresionnan di e presidente Trump contra Noord Korea tabata “un declaracion di guera.”

Yong Ho, a afirma cu e regimen di Pyongyang ta reserva e derecho di benta avionnan mericano abao, pafo di su espacio aereo.

“Teniendo na cuenta cu Merca a declara guera contra nos pais, nos tin tur derecho di aplica medidanan pa evit’e,” Ri a afirma den declaracionnan na periodistanan na porta di un hotel di New York.

Pa Euan Graham, director di e programa di Siguridad Internacional na e instituto Lowy di Sydney, Australia, a considera cu aunke no tin guera, e hecho cu Merca a drenta den e wega di Jong-un, ta daña su posicion internacional, mustrando cu “sin kier” ta provoca un guera.

“Ta poco probable cu Merca emprende un guera preventivo contra Noord Korea, pero loke ta mas e riesgo cu e Noord Koreano dicidi cu e tin cu escala e conflicto of kere cu por implementa algun accion preventivo, aunke un posibel atake na su liderasgo (Jong-un),” Graham a indica.

Fuente: www.laopinion.com