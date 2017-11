E MB firma door di minsiter Mike de Meza no tin validez

Sr. Otmar Oduber, ex minister di Transporte Publico ta splica cu e tipo di accion aki haci pa Gabinete Mike Eman 2 ta hopi di lamenta.

Pa Sr. Oduber, e hecho cu minister demisionario di Transporte a firma un MB pa bin cu mas autobus y mas taxi, mas carrental, etc. E minister tabata na altura di kico e ta haciendo. Na momento cu el a trek in un MB cu a wordo firma na 2015 y ta bay over pa habri e posibilidad pa 50 taxi mas otorga. Pero pio ainda, pa 50 autobus mas wordo duna mas tambe, esaki ta totalmente iresponsabel. Pueblo nunca ta keda sin conoce e cara verdadero, di esun cu ta sinta den gobierno.

Sra. Orman tabata un cu tabata sinta hubto cu Minister President , pa recorda dia 19 di September, ainda prome cu eleccion, a sinta tambe cu Minsiter de Meza pa trek MBnan aden, pa pone MBnan nobo. A haci un cantidad di promesanan falso di campaña. A splicanan cu loke nan ta wordo priminti, cu no por. A priminti na e taxista y chauffeurnan di Autobus cu lo bay kita e BBO y esaki ta e respuesta ariba e BBO cu nan lo kita pe taxistanan. Un MB cu naturalmente, cu si ta existi ta totalmente ilegal firma, practicamente den un periodo demisionario di gobierno. Esaki no ta un “lopende zaak” y ta cambia e maneho cu tabata tin, unda cu tabata tin un moratorio. E ta convenci cu e gobierno lo sa di no respeta e MB aki y aplica e MB cu a wordo firma na 2015.

Na 2009 tambe tabata tin un caso similar, unda cu e gobierno demisionario di MEP, tambe a firma algun permiso unda cu a bay Corte y esaki no a cana bon. E diferencia entre e situacion di 2009 y esun di 2017, ta cu esun di 2017ta pensamento. Na 2009 no tabata tin un moratorio na e momentonan ey, y despues e otorgamento a tuma luga despues di eleccion. E tempo ey na 2009 no a haci niun moratorio, contrario di e situacion di 2015, caminda cu a haci un estudio completo y a delinea e posibilidadnan cu por tabata tin en todo caso, si kier duna un cantidad di taxi. Sinembargo, esaki naturalmente no tabata mustra cu tabata tin e oportunidad e momento ey.

No por sigui aumenta e cantidad di autobusnan ya cu esunnan actual ta trahando hopi duro, vooral si nan tin hulpchauffeur, pa paga esey cu nan tin vergunning di dje, pa despues traha ariba nan mesun placa. Kiermen practicamente tabata tin un cantidad di taxista ariba caya, pasobra cu e hulpchauffeur ta traha dobel warda y esey ta motibo cu a bin cu e MB, pa subraya loke tin para den ley, pa hulpchauffeur y no sin mas ta haya hulpchauffeur. Tambe den campaña a priminti cu lo retira e MB ey. Despues di esey a practicamente habri porta pa benta di vergunning cuminsa atrobe. Esaki ta decisionnan cu ta trece un rato, pa algun cu ta haci uzo di e oportunidad, pero ta trece consecuencianan grandi pa e grupo di taxista y di chauffeurnan di Autobus.

Mas aleu, Sr. Oduber a bisa cu poniendo mas taxi of autobus lo no yuda na e momentonan aki. Sr. Oduber ta spera cu den e dianan nan dilanti, cu e gabinete di coalicion por sinta di MEP-POR -RED y unabes cu sinta lo percura, su persona cu tabata encarga cu transporte lo boga pa kita e MB aki. Si e ta existi, definitivamente mester pone e moratorio bek y e di dos cu lo haci ta pa haya cooperacion di Sra. Winklaar cu pa añanan largo tabata busca e sosten di parti Cuerpo Policial pa cu e piratanan, cu ta masha hopi mes. Lamentablemente no tabata haya cooperacion di Cuerpo Policial, ya cu DTP no tin e autoridad pa para autonan cu A-nr ya cu mester un polis acerca.

Ta spera cu por haya e cooperacion di e Minister di Husticia proximo pa yega na un acuerdo pa percura cu KPA por traha hopi di cerca cu DTP y limita y baha e cantidad di autobus y taxi pirata. Esey ta un beneficio hopi grandi pa tur esun cu ta opera den e mundo di taxi y autobus awendia.

E MB aki pa Sr. Oduber e no tin validez ya cu e no ta un lopende zaak, e ta firma dia 27 di September, despues di eleccion. E no ta algo cu ta andando den e caso ey, cual lo nifica cu e mester wordo ingetrokken di parti di e gobierno nobo.