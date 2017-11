E mangrovenan ta un atraccion pa comunidad y pa bishitantenan

Mirando cu e tereno unda e saliña ta na Santo Largo ta priva y no di Land Aruba, a puntra director di DOW, Sr. Marlon Croes dicon e doño no ta para responsabel pa cu esaki.

En principio manera ya menciona, berdad e ta un tereno propiedad di tercera y e ta crece bira un saliña cu mangrovenan den dje, e ta un atraccion pa nos comunidad y nos bishitantenan, pero e principio di trabao di DOW ta, cu nan ta encontra un tereno propiedad bou di cierto condicionnan, nan mester lag’e mane cu e ta. No por haci daño na dje. Esey ta e principio cu ta traha cun’e, pa un bon acercamento di proyectonan, pa nan caba y ta responsabel como organisacion den nos comunidad.

Mas aleu, Sr. Croes a sigui bisa cu naturalesa a sigui crece. Na 1957 no tabata tin nada, na 1987 no tabata tin nada, despues di 2004 a cumisna ripara cu tabata desaroyo crecemento di naturalesa cu e mangrovenan a cuminsa crece. Loke el a bira, loke DOW a haya eynan actualmente, ora nan bandona e sitio di trabao nan ta lag’e manera cu nan a hay’e. SI na 1957 no tabata tin nada y si nan a hay’e mescos cu na 1957, nan lo a bay lag’e mescos. Pero DOW a hay’e cu mangrovenan y nan a haci trabao den dje, y DOW tin nos medio ambiente den nan vision pa cuida y ta pesey nan ta haci e trabao, pa nan por mehora esaki, segun Sr. Marlon Croes director di DOW.