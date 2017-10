E maestro ta hunga un rol importante den desaroyo di mucha

Tur aña e interes pa studia na IPA ta grandi. Iwert Gordijk, studiante di di dos aña, ta conta su motivacion pa studia na IPA.“Mi motivacion pa studia na IPA ta cu mi kier hunga un rol importante den e desaroyo di mucha. Tin hopi mucha cu no tin e figura di tata na cas. Mucha tin mester di e figura di tata kende nan por confia y cu ken nan por papia of desahoga nan mes. Na IPA ta haya diferente modulo cu ta siña con pa anda cu mucha y con tin cu anda cu situacionnan dificil cu lo por topa cun’e den klas den futuro. Door di studia na IPA bo ta siña con pa plania y asina logra resultado positivo. Na IPA bo ta traha ambos individual y den grupo. Den mi prome aña, durante e periodo di practica, mi a siña hopi na mi scol di practica. Muchanan no ta custumbra di tin un maestro masculino cu ta duna nan les. Mi a sinti mi na cas na mi scol di practica y esey ta mi motivacion pa caba mi estudio na IPA.”

IPA ta invita particularmente henter e comunidad di Aruba pa asisti na su Dia Publico p’asina cera conoci cu nos instituto en general y e ambiente estudiantil en particular, conoce nos facilidadnan y tambe pa haya informacion di loke IPA ta haci. IPA ta invita tur studiante di HAVO, VWO, EPI y tur otro persona interesa pa cuminsa un estudio pa maestro pa asisti na e Dia Publico aki dia 4 di november 2017. IPA su Dia Publico lo ta di 10or di mainta te 2or di atardi. Durante e Dia Publico aki lo duna informacion general di e estudio di maestro pa Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento, Bachelor Hulandes, Bachelor Ingles, Bachelor Spaño y Master Educational Needs. Banda di esaki lo tin presentacion di proyecto di studiante y exposicion di e diferente areanan di formacion di e estudio di maestro pa haya un miho bista riba kico e estudio ta encera. Naturalmente lo tin oportunidad pa inscribi como studiante pa e estudio pa maestro di Enseñansa Primario, Movecion y Salud, Bachelor Papiamento y Bachelor Hulandes. Pa por inscribi na IPA mester trece e papel di registro civil (papel di AWG 5,-), si a gradua caba copia di diploma di sea HAVO, VWO of MBO nivel 4. E gastonan di inscripcion ta AWG 75,-. Banda di esaki tur persona cu ta interesa den Bachelor Ingles y Bachelor Spaño por pasa IPA pa ricibi informacion y yena un formulario di interes. Tambe lo tin un ‘Food & Bake Sale’ organisa pa nos propio studiantenan. E benta di cuminda aki tin como meta pa recauda fondo pa e studiantenan di aña 3 cu pronto lo biaha pa exterior pa nan pasantia internacional. Di e manera aki IPA ta brinda henter Aruba un dia special di orientacion, yen di informacion y actividad.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Studenten Services na 5243100 of por bishita nos pagina di facebook ‘Instituto Pedagogico Arubano’ of nos website www.ipaaruba.com.