E lucha sindical na Aruba ta birando mas duro cada dia

E lucha obreril, e lucha sindical ariba Aruba dia pa dia ta birando mas duro, door di e contratiempo cu e sindicatonan ta hayando. Sr. Diego de Cuba, presidente di STA ta amplia.

Si mira loke ta pasando na Aruba cu e posicion di un sindicato ta algo serio paso tin hopi cos ta pasando contra nos clase trahado segun Sr. Diego de Cuba. Por a mira kico a pasa na FCCA, tambe kico a pasa na un otro casino, caminda cu e sindicato mester a bay un referendum, apesar cu nan tabata paden caba y demostra un biaha mas, via referendum, cu nan tin mayoria.

E trikinan di e abogadonan di e companianan, no mester wordo acepta. Nan tin derecho riba aficiliacion, nan tin derecho di ta den un sindicato. Y ta un falta di respet di parti di e companianan cu ta echa baina. Pero tambe ta un falta di parti di Departamento di labor, indirectamente, y tambe directamente di Minister di Labor. Si e minister mes ta e mal ehempel, kico lo ta e feedback di e companianan aki. Esaki lo bira un free for all. STA ta lamenta e cos aki masha hopi mes. E organo mas halto di nos pais, cual ta Parlamento y nan a wak kico a pasa, unda cu prome biaha den historia un inval ta tuma luga den cas di un minister na Aruba. Sr. de Cuba ta di opinion, cu nan mester tin prueba, sino lo no a haci e inval. E ta algo di lamenta pero mester laga ley cana su caminda.

E manera con ta trata asuntonan cu ta bay robes den companianan, sindicato ta puntra nan mes unda e boetnan a keda? Tin boet ta core den careda di casi un miyon, tin leynan cu ta pone castigo pa violacion di leynan laboral. Kico a pasa cu e leynan aki? Sr. de Cuba ta puntra si tur e cambionan den leynan laboral tabata un farsa. Esaki como sindicato, ta algo di lamenta y e ta sigur cu e opinion aki ta wordo comparti door di demas sindicatonan, segun Sr. Diego de Cuba, presidente di sindicato STA.