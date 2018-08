E lucha di un tata pa su yiunan ta hunto cun’e

Sr. Raul Solognier ya caba tin cuater aña bringando pa su yiunan. Actualmente e ta residencia na Kansas City, Merca cu su pareha actual y su yiunan.

Sr. Solognier a cuminsa ta splica cu leynan na Aruba, no ta 100% accuraat. Ora cu e problemanan a cuminsa sosode y ta cosnan cu Sr. Solognier no tabata kier a bay den detaye ariba dje, el a bati alarma na diferente instancianan. E conoce casi tur instancia y fundacionnan pa haya oido y yudansa pa su yiunan. For di Voogdijraad, gobierno, Bureau Sostenemi, pero sin haya e oido cu e tabata tin mester. Sr. Solognier ta pensa cu door cu leynan di Aruba ta proteha mama, y e como tata, tabata tin un papel secundario.

Tabata tin un total di 6 caso den Corte, di cual 2 ta den Prome Instancia, 2 den Hoger Beroep (esaki ta ultimo) y 2 den kortgeding. E sucedido di e dos criaturanan cu a sacudi Aruba aña pasa cu a haci un impacto ariba e comunidad. Hopi biaha, comunidad no ta al tanto di kico ta sosodiendo. Esey a pone cu hopi cos a cambia, pa e por a haya oido. Despues di esey, e caso di su yiunan, a haya oido. E ta gradicido di cu su lucha por a yega asina leu. E no por a bisa nada malo di e mama di su yiunan, pero pe loke ta mas importante, ta e derecho y bienestar di e muchanan.

Tabata tin cosnan cu tabata sosodiendo, unda cu e yiunan tabata conta cierto cosnan cu tabata pasando. Den su caso, e tambe tabata tin e custodia tambe di su yiunan. Pero e leynan di Aruba, mester bisa, cu tin cierto cosnan cu mester wordo cambia na Aruba. Cumisnando na e leynan, manera cu nan ta aworaki, e no ta yuda preveni abuso. Pero mas bien, nan ta tolera abuso. Leynan di Aruba, diseña pa djis ora cu baca hoga. E ta gradicido toch, cu na ultimo Voogdijraad a yud’e den su lucha. Pero leynan y mentalidad mester cambia. Na Aruba un ta gusta tapa pa otro. Pero na tur pais tin esey. Mester pone leynan na luga, cu ta zorg pa e derecho di e mucha ta na prome luga ariba tur otro derecho. Riba derecho di mama, tata, welonan.

E moda di pensa cu mama tin tur derecho, ta un stigma, cu mester cambia. Esey ta un di e problemanan cu tin na Aruba, e mentalidad cu automaticamente, kico cu pasa, e muchanan mester ta cerca e mama. Pero no tur ora esaki ta na bienestar di e mucha.

Tur hende tin nan pensamento y nan opinion, pero na final di dia, e mama cu e tata di e mucha ta esunnan responsabel. Nan tin e obligacion pa duna cuenta y e bienestar na e mucha. Ora cu e mayornan separa, e mayor mester cana su caminda, cual el a haci tambe. No tin lucha sin sacrificio.

Comments

comments