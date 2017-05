E lucha di e comerciantenan di caya grandi ta sigui

Tatiana Eman, kende ta e persona cu a organisa e accion contra e tema di klem auto y parkeermeter pa yuda comerciantenan di Oranjestad, ta splica cu despues di kita algo pa bon, ya Gobierno ta bay cambi’e pa algo mas pisa contra e bishitantenan.

Eman a splica cu e manifestacion tabata un exito, den e sentido cu a logra demostra cu mayoria di e comerciantenan den caya, ta disgusta, ta pasando den un momento hopi dificil y cu a haya oido.

Pero a haya oido pasobra a tuma medida desespera di a drenta Parlamento. E no tabata planea tampoco, manera hopi hende ta specula. E iniciativa aki tampoco ta politico, ni tabata tin ambicion politico. Sino e motivacion a sali for di nan necesidad. For di nan lucha y nan dificultad. Awo, Eman ta sinti cu di un banda, el a yuda pasobra e klem caba tin un percepcion hopi negativo den nos comunidad. Un biaha bo auto wordo geklem, bo no ta parkeer mas den caya of si un famia dibo a pasa den dje, tambe ta un experiencia super negativo. Ta bon mes e no tey mas. Pero a sinti cu a otorga algo y despues a haya toch manera un castigo. Pasobra awo e autonan ta wordo getakel. Awor e ta bay sali 150 florin, mientras cu nan ta pasa un ley.

Segun Eman, e situacion a bira pio y no tabata pidiendo esaki. E ta kere cu e prome minister a bisa, cu nan tabata tin’e planea caba pa haci’e. E manifestacion si mira bon, no tabata tin sentido, pasobra nan tabata tin’e planea caba. Si tabata tin‘e planea caba, dicon tin tur e controversio aki y tin takel. Despues ta bay tin boet na cas. E no tabata planea. E punto ta cu ta bay sigui lucha, pasobra esaki no ta un contesta contundente. Ta algo cu nan a kita y despues a pone y no ta acepta esaki. Mientras tanto, nan ta bisa pa sigui paga parkeermeter, pero tambe e director di Aruparking ta bisa, cu no tin sancion, no tin manera di penalisa esnan cu ta para robes (foutief parkeren). Esaki ta duna un indicacion cu tur hende por para gratis, di manera corecto. No den e spotnan geel, no riba acera, sin blokea un entrada ni un parking area. Si para netjes, den otro palabra, bo no tin problema. Esaki ta segun Eman a compronde.

Eman ta tuma e oportunidad aki pa invita tur hende cu no a pasa den caya, den e ultimo 5 aña pa bin bishita e comerciantenan, bin wak kico tin. No kere loke hopi hende ta papia. Tin tiendanan bunita, atractivo, tin bon prijs, tin actividadnan cu e comerciantenan ta haci. Si tur hende cera nan porta, no ta solamente nan ta sufri. Ta e famianan cu ta traha cu nan y e lo afecta nos tur.

Awor tin cu sigui pa habri caya, segun Eman, pasobra no ta compronde kico e problema di habri caya ta. Caya a wordo traha pa pasa auto den dje. Prome cu e proyecto a wordo realisa, nos Gobierno actual a contrata un grupo di experto di diferente luga di mundo y tambe nan a manda delegacion na San Francisco. Nan a bay diferente caminda y expertonan cu Gobierno a paga a bisa pa no cera trafico vehicular den caya. E no ta un bon idea, segun expertonan a bisa, Eman a relata.