E Italiana Emma Morano, ultimo sobreviviente conoci di siglo XIX a fayece

VERBANIA, Italia – E Italiana Emma Morano, considera como e decana di humanidad y e ultimo sobreviviente conoci di siglo XIX, a fayece diasabra na edad di 117 aña y 137 dia.

“E tabata tin un bida extraordinario y nos lo record’e semper su forsa pa sigui p’adilanti,” Silvia Marchionini, alcalde di Verbaina, e localidad chikito nort di Italia a declara, unda cu e muhe tabata residi, kende a conoce tres siglo y dos milenio.

Segun Gerontology Research Group (GRG), un grupo Mericano cu ta busca y ta certifica personanan mas bieu na mundo, e decana nobo di e humanidad ta un Jamaiquina, Violet Brown, naci dia 10 di Maart di 1900.

Morano, un muhe obstina y independiente, kende a consera su autonomia te cu su 115 aña, a atribui su longetividad na decadanan di celibato y na su improbabel regimen: tres webo diario durante casi un siglo.

A lo largo di su bida, el a mira pasa 11 papa, tres rey di Italia y 12 presidente di e Republica, pero e no a alcansa na supera e record absoluto di e Frances jeanne Calment, kende a biba te cu 122 aña.

El a perde su prome amor durante e Prome Guera Mundial. Prome cu e di dos guera mundial, el a separa di un casa violento despues di morto di su unico yiu, cu solamente lunanan bieu. El a core pa aña 1938 y tabata falta 30 pa e ley di divorcio wordo aproba na Italia.

Desde e momento ey el a biba su so, den un epoca caminda esey no tabata wordo haci y el a traha te cu 75 aña den un fabrica di saco.

Por fin, cu 115 aña, el a dicidi na acepta e ayudo di un enfermera full time. Na November di 2016, el a ricibi AFP den su apartamento, unda cu entre su cashi cubri cu cahanan di carton y un serie di imagennan religioso tabata destaca su diploma di “Decana di Humanidad” di Guinness World Records y un potret di dje y su dokter Carlo Bava cu webo den man.

Poco dokter y nutricionista a recomenda e regimen di Emma Morano.

E tabata keha di anemia di tempo e tabata tin 20, el a sigui conseho di un dokter kende a recomend’e pa come tres webo diario – dos curu mainta y uno den forma di omelet merdia.

Fuente: El Espectador