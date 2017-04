E intercambio di idea y experiencia entre Inspeccion di Enseñansa y cabesantenan tabata un meerwaarde enorme

E training di International School Leadership (ISL) a wordo duna pa director y cabesantenan di scol, pero Departamento di Inspeccion di Enseñansa tambe a haya e oportunidad pa participa. “E tabata un tremendo experiencia”, Inspector General di enseñansa, señor John Hessen a remarca. Hopi di e topiconan tabata relata cu e trabounan di e cabesantenan cu kisas pa e departamento di Inspeccion di Enseñansa no ta relevante, pero asina mes hopi caminda nan por a pone link cu locual Inspecccion di Enseñansa ta haci y loke ta pasa na un scol.

“Banda di esey loke cu tabata hopi importante ta cu nos por a debati over di diferente punto, aspectonan cu ta pasa den enseñansa, hunto cu directornan di scolnan cu normalmente bo ta bishita como inspector”, Hessen a remarca. Durante e training nan a haya e oportunidad di papia over e experiencia cu director y cabesantenan tin, pero tambe loke Inspeccion ta mira y director y cabesantenan ta mira.

E intercambio di pensamento di ideanan y experiencia tabata un meerwaarde enorme. Pa Departamento di Inspeccion di Enseñansa y cabesantenan tabata hopi bon cu nan por a sinta hunto pa 1 siman largo y papia riba enseñansa.

Departamento Inspeccion di Enseñansa sa kico a wordo duna durante e training di ISL, kiermen na momento cu nan bishita cabesantenan, nan por duna un conseho of stimula nan. “Nos sa tambe awo ora cu bay kico por spera, pasobra cada un di e cabesantenan a haya cierto tarea y a expresa cierto kico nan lo bay haci. Ora nos bishita un scol, nos por papia riba e mesun nivel. Esey sigura ta algo cu nos lo implementa ora di bishita e scol y mustra bek con bo ta ehecut’e, con bo ta impliment’e”, asina señor Hessen a remarca.