E graf di Hesucristo ta mas bieu di loke hopi hende ta pensa

JERUZALEM, Israel- E tumba unda ta wordo pensa cu Hesucristo a wordo dera, ta mas bieu di loke hopi ta pensa, segun ciencia a caba di divulga.

E testnan realisa riba e kalksteen di un cueba bou di e Iglesia di e Santo Sepulcro, na Jeruzalem, ta demostra cu e luga ta data di aña 345 d.c., segun National Geographic ta informa.

E grot, e structura mas antiguo cu ta permanece ainda riba pia, tin por lo tanto 1700 aña di antigüedad. Pa haya sa e fecha exacto, e cientificonan a sigui un proceso pa cual por haya sa cuanto tempo a pasa desde cu e restonan a wordo exponi na luz pa ultimo biaha.

E evidencia arkitectonica prome rond di e luga aki ta data e construccion na e cruzadanan, casi mil aña pasa. E cripta ta e luga caminda hopi ta kere ta unda cu Jesus a wordo crucifica y dera, di unda cu el a resucita despues, den e zona yama Golgota den Bijbel. Un estudio di aña pasa ta demostra cu e tumba nunca a wordo movi.

Aunke segun Testament Nobo, Hesucristo a muri na aña 30 of 33 di nos era, e informenan historico ta sugeri cu e graf no a wordo localisa y transforma den e tempel te cu e Romanonan a haci esaki na 326.

E fecha ta coincidi cu e gobierno di Constantino I, e Emperador di Roma cu a comberti na Cristianismo y a declara esaki como e religion oficial di Imperio. Desde e tempo ey, construi monumentonan na Hesus a bira algo hopi mas frecuente.

E graf a wordo completamente destrui y reconstrui na aña 1009, algo cu hopi historiador ta puntra nan mes si Iglesia di e Santo Sepulcro ta situa na e mesun luga descubri pa Romanonan.

Den cualkier caso, e ultimo pruebanan cientifico desaroya pa Universidad Tecnico Nacional di Atenas no ta di acuerdo cu esaki.

E tecnica uza ta wordo yama Datacion pa Termoluminiscencia, segun National Geographic. E ta sirbi pa determina e tempo transcuri desde cu e resto di cristal a wordo exponi na luz.

E resultado ta comunica cu e resultadonan completo lo wordo publica proximamente.

E graf a wordo habri pa publico pa prome biaha den siglonan pasa na October, husto ora cu cientificonan a cuminsa e restauracion di e tempel unda cu e ta situa, conoci tambe como Ediculo.

E proyecto di restauracion lo dura 9 luna y ta costa 4 miyon dollar (€3,4 miyon dollar.), segun The Guardian.

Aunke ta resulta imposibel pa sa si efectivamente e graf ta pertenece na Hesus di Nazareth, e ta wordo acepta comunmente acepta pa Iglesia di e Santo Sepulcro na e luga di sepultura di Hesucristo.

Dan Nahat, ex arkeologo di e ciudad di Jeruzalem, a declara: “Kisas no ta berdad cu e Santo Sepulcro ta e graf di Hesucristo, pero loke si ta berdad ta cu no tin otro luga cu por rond di dje, cu por carga e honor aki”.

