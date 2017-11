E gobierno aki lo traha pa e aspecto humano di cada ciudadano di e pais aki

Sr. Otmar Oduber, durante un conferencia di prensa pa anuncia e gobierno nobo, a expresa di ta sinti un alegria hopi grandi.

Dia 22 di September pueblo di Aruba a papia cla. Tin tres partido sinta na mesa, a conoce no solamente partido nobo, POR, pero tambe MEP y RED a bay dilanti, mientras cu e partido cu no a cumpli, a wordo rechasa. No ta un casualidad cu e tres partidonan ta sinta hunto ta forma un gobierno. E ta un responsabilidad cu tur mester carga tambe y e responsabilidad di e trabao duro cu mester haci pa e pais cu a guia nan, for di e prome dia despues di 22 di September cu e combersacionnan a cuminsa.

E no tabata un proceso facil, no por bisa cu nan a stima otro, pero nan a siña respeta otro durante e proceso den e simannan nan tras. Ta esey ta duna un base di siguransa pa Aruba cu ta trata aki di un gobierno solido, pero un gobierno cu e pueblo di Aruba, e comercio di Aruba, y cu ta bay ta un gobierno di 4 aña, cu ta bay traha pa e aspecto humano pa e aspecto di cada un ciudadano cu ta biba ariba e baranca aki.

Mas aleu, Sr. Oduber a bisa, cu e sentido di orguyo di tin un dama como Prome Minister di Aruba ta yena nos tur. Den e fase aki, loke a prevalece tabata e respet cu tabata reina. Hopi hende lo a kere cu e dia nunca lo yega, pero a tuma e tempo necesario pa traha algo bon, ya cu tin e pueblo di Aruba como prioridad. E proceso di screening tabata uno riguroso, pero a logra. E 9 ministernan a pasa e screening y ta cla pa traha pa e pueblo di ARuba.

Por ultimo, Sr. Oduber a gradici su team negociador Sr. Serge Mansur, Sr. Robert Wernet, y tambe Sra . mr. Joseline Croes cu a mantene su mes na e protocol firma, y no a sinta warda ariba un ley, cu ya caba a wordo manda parlamento.