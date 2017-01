E Forsa Nobo ta boga pa un crecemento responsabel y di calidad

Durante conferencia di prensa di e plataforma politico POR, lider di e plataforma Otmar Oduber a reaccion ariba informacion treci dilanti di 4000 camber (hotel, condominio, apartamento) cu Gobierno lo a priminti pa bin cun’e. E plataforma no ta di acuerdo cu e decision aki mirando cu e consecuencianan negativo pa nos isla riba diferente tereno por ta hopi grandi, Oduber ta splica.

“Mi kier bisa enfaticamente cu esaki tabata un di e problemanan principal cu a pone e hemchi bay over na november ultimo.

Decisionnan tabata cay den otorgamento di terenonan cu no ta beneficia Pais Aruba. E tabata en pugna cu e maneho di Gobierno pa subi calidad y Rev Par (entrada pa camber disponibel) aki na Aruba. E maneho aki a bin pa na cierto momento logra miho salarionan pa e trahadonan den e industria aki.” E ta enfatisa: “Mas camber y mas condominio simplemente kiermen cu calidad ta baha y esaki ta significa cu salarionan no lo subi manera cu nan a subi e ultimo añanan.”

Den e mesun cuadro aki e lider politico di POR ta indica en efecto di e maneho hiba unda cu e negociacionnan di CAO tabata tuma luga na y un manera hopi suave compara cu antes. Beneficionan na e trahadonan tabata wordo otorga bastante lihe durante di e ultimo 6 pa 7 añanan aki. Pero cu e cantidad di cambernan aki cu supuestamente lo bin adicional, por ta sigur cu e ta pone presion enorme riba enseñansa, bida social y vivienda entre otro. Ta lamenta profundamente cu esaki a tuma luga y ta tumando luga. Ta papia di riba 4000 camber, cual no ta Minister di Turismo a duna e ‘toezegging’ aki.

Otmar Oduber ta considera cu e desaroyo politico di nos isla no mester bay den e direccion aki, no por sigui crece den cantidad di camber na un manera descabeya. A boga pa no sigui duna toezegging, a pidi pa consulta cu Ministerio di Turismo prome cu otorga tereno pa construccion di hotel/condominio/apartamento, pero lamentablemente esaki no a tuma lugar. “Mi no por a sigui sostene un maneho cu ta bay contra bienestar di nos isla. Hopi biaha mi mes a bisa cu nos mester controla e crecemento den cantidad di cambernan na e parti pabou di nos isla. Si nos kier mantene un nivel halto den calidad di nos turismo, nos NO por sigui crece na un forma descontrola.

Esaki ta e posicion cu a bin dilanti tambe den e rapport 2025 y igualmente na 2010 a bin un mocion den Parlamento pa no sigui otorga tanto tereno pa construccion di cambernan. Mi ta spera cu ainda tin tempo pa decisionnan wordo reconsidera pa evita cu nos pais cay den un abismo di cual lo ta dificil pa sali”.