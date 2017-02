E Forsa Nobo cu 10 punto di atencion riba criminalidad

Den reunion di conseho di partido, E Forsa Nobo a tuma e decision cu siguiendo nan principio di bin cu solucion, a pone 10 punto cu nan ta considera di atencion pa loke ta criminalidad y cu lo aparecenden programa di partido cu lo keda presenta na comunidad.

1. Atende na un forma serio problemanan social den nos comunidad fortificando Departamento di Asuntonan Social y pa hacinan mas accesibel den barionan. E departamento aki mester haya sosten y fondonan di Gobierno. E problema di seguridad ta cuminsa na e factornan social den nos comunidad.

2. Zorg pa DPL, Departamento di Labor y DIMAS haya nan autoridad bek. Zorg pa nan controla si hendenan ta traha illegal, si hendenan en berdad ta cumpli cu leynan laboral y percura tambe cu e maneho di admission bira uno transparente y estricto cu ta fomenta mas competencia den empleo. Zorg pa e implementacion di e leynan di imigracion na Aruba ta conforme e maneho cu mester tin pa sigura cu nos hendenan mes haya mas trabou y pa nos hendenan mes competi den e mercado laboral pa haya un miho salario.

3. Percura pa recreacion y deporte sano despues di oranan di scol cu guia. Si por gasta placa pa tin 170 coordinador ta cana rond y mitad di nan no ta traha e ora por cuminsa gara mitad di nan pa yuda guia e muchanan den bario y dunanan e sosten necesario pa e muchanan por tin reacreacion y deporte sano den oranan despues di scol.

4. Percura pa fundacionnan traha hunto y asina asisti berdaderamente esnan cu ta den necesidad. Gobierno ta duna subsidio na un gran cantidad di instancia, pero no tin un sincronisacion no coordinacion entre e fundacionnan cu ta haya subsidio di Gobierno pa por mehora e situacion y servicio cu ta wordo brinda na comunidad.

5. De inmediato pone mas control na nos fronteranan tanto na aeropuerto, waf y costanan. Ta papia di mas personal y ekiponan modern. Zorg pa tin e hementnan necesario, botonan, helicopter, radar, etc. Cu esaki lo por frena malechornan cu kier drenta nos pais. Zorg pa tin programanan cu facilmente por wordo implementa y cu no ta costa hopi placa pa por controla nos fronteranan.

6. Cuminsa inmediatamente cu klasnan na scol di polis y establece ordo, disciplina y structura. Mester tin fondonan cu tur aña ta werf polisnan pa nos comunidad. No por biba segun e structura di Cuerpo Policial cu 25 aña pasa tabata sosode camina cu tin un ploeg di un wachtcommandant cu cuatro ploegleden y awe cu nos tin casi 40 mil hende mas ta biba na e pais aki ainda nos ta cu e mesun structura ey. Percura pa nos Cuerpo Policial haya respet bek. Zorg pa e opleiding cu tin den Cuerpo Policial cuminsa di ariba te abou pa tin disciplina pa di e forma ey comunidad por respeta e trabou di polis.

7. Modernisa ekiponan y trece tecnologia moderno den nos Cuerpo Policial standarisando y sincronisando departamentonan. Cu recursonan chikito por ekipa polis pa ta completamente sincroniza cu un Dimas, cu un keuringslokaal, cu companianan di seguro na Aruba, cu Censo, etc cu nan por controla y haci e trabou mas eficiente di nos Cuerpo Policial.

8. Modernisa leynan duna nos Cuerpo Policial mas herment pa traha cune. Tambe leynan di castigo mas severo pa delitonan. Mester cambia leynan pa duna nos Cuerpo Policial mas autoridad.

9. Cuminsa traha a base di un maneho proactivo y no reactivo. Traha riba concientisacion di pueblo, mustra e diferente tipo di castigonan cu ta duna ora comete un crimen. Mester yega na e punto cu ta concientisa pueblo en bes di ta gara lardon.

10. Traha en conhunto cu tur partido pa logra un maneho coherente. Minister di Husticia mester traha cu sector priva, cu partnernan, cu coleganan minister.

Otmar Oduber ta bisa cu e 10 puntonan aki ta forma parti di nan programa di partido, puntonan cu mayoria di nan por wordo implementa den e prome 6 lunanan cu ta den Gobierno, es decir, e minister actual tambe por implementa esakinan si tin e boluntad, pasobra e placa tey