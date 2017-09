E forma pa aporta na pueblo ta pa yuda cu informacion

Bibi Arends di Lions Club Aruba a splica cu e forma di aporta na pueblo como fundacion voluntario ta yuda den proyectonan manera e 9 pamfletanan pa informa y educa pueblo riba e parti di diabetes. Lions Club Aruba ta yuda tur dia hende cu diferente productonan manera rolstoel y cama.

Primeramente Arends a gradici e dos presidentenan anterior. Nan ta casi 2 aña y mey bezig cu e proyecto aki y ki ora cu e tema aki y e follow up di e proceso pa yega na e pamfleta aki bin den reunion den board, pa wordo trata. Tur ora a sinti un bendicion total. Pa Aruba Lions Club, diabetes ta un core producto di Aruba Lions Club International y ta ehecuta esey na Aruba tambe. Tin den Lions algo cu Arends tin gana di menciona. Aruba Lions Club, contrario na otro clubnan di servicio ta hopi dedica na humanidad. Nan ta yuda cu rolstoel, cu cama di hospital. E aña aki ta dedica te hasta na nos grandinan.

Den su maneho, Arends a anunci’e, cu lo bay dedica nan mes na nos grandinan. Nan ta haya cu nan falta di hopi mas atencion, mas conciente e hendenan mester bira di nan y ta bay yuda nan riba tur tereno, sea ta social, medico, te hasta financiero y pa e motibo di e tipo di proyectonan aki, Aruba Lions Club no por para banda di un señora den su cama cu su smile y pone den corant. No por expose e pashentnan, nos hendenan. Pesey hende ta bisa cu nunca ta tende nada di Lions.

Loke cu Lions ta haci, ta dificil y mester duna hendenan privacidad. Ta algo cu ta hopi bezig cun’e. Aruba Lions Club tin mas of menos den e tempo y e ultimo calculacionnan, un cuanta di 55 cama di hospital den circulacion aki na Aruba. Y practicamente cama, 2 pa 3 peticion ta haya pa siman y ta cumpli cu nan tambe y yuda e hendenan cu esaki.

Den cuadro di e pamfleta di Wit Gele Kruis, cu berdaderamente semper a sostene, ta haya cu e ta hopi importante. Ora cu ta yuda cu cama y cu rolstoel, ya ta na final di diabetes. Ta papiando di amputacion. Mester bay preventivo, no curativo. Aunke tin cu sigui curativo, pero tin cu pak e aan na cuminsamento. Ban educa nos comunidad pa come mas saludabel pa move mas. E ora ta bay na un situacion preventivo cu por baha hopi gasto cu tin den e parti curativo. E pamfleta aki ta un bon instrumento pa haci nos poblacion mas conciente di nan salud.

Segun Arends, Aruba Lions Club tin e aña aki 70 aña ta sirbi comunidad di Aruba. Lions Club International ta existi. Ta den un aña di celebracion. Toch, manera bisa, e concentracion ta bay na e grandinan. E aña aki lo bay dedica na nan, riba tur sorto di tereno. Ta masha dificil si, pero finalmente si mira bon, ta traha pa bo mes. Pasobra bo tambe ta yega eynan y bo ta spera cu ora bo yega, e situacion ta un tiki mas miho cu e ta actualmente. Esey ta e meta di Aruba Lions Club.