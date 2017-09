E fluho di awa no mag wordo stroba, tin articulonan den ley pa cu esaki.

Oficina di calamidad di Aruba den cuadro su campaña di prevencion di reduccion di desaster ta trece e siguiente topico di interes pa e comunidad di Aruba. Nos ta spera cu e comunidad completo tene bon na cuenta di e topico cu ta wordo presenta y cu cada un di nos por cuminsa na haci e cambio of adaptacionnan necesario.

Cada biaha cu presenta un situacion caminda cu Aruba lo ricibi un cantidad grandi di awasero nos ta haya casonan caminda cu bisiñanan ta haya na mes den problema cu otro. Mayoria bes e problema ta pa motibo cu no tin espacio pa e awa por sigui su caminda.

Na Aruba nos ta haya situacionnan caminda cu bisiñanan no ta tene na cuenta di e problema ora bo construi rond di bo cas cu un cura completamente cera sin ningun buraco of parti den e cura cu ta keda habri pa pasada di awa. Momento di un awasero pisa e awa ta keda acumula den cura di e bisiña y esaki ta causa cu e bisiña su cas por ricibi daño pa motibo di e awa. E awa cu a aglomera no ta haya un pasada liber pa e por sigui su caminda. Cada bes cu un situacion asina presenta bo ta haya cu e bisiña cual su cura ta stroba e awa di sigui su caminda no kier coopera pa sea traha un buraco den e muraya pa asina e otro bisiña no keda haya molester di e awa. Na final cu no por yega na un acuerdo di cooperacion ta haya cu tin cu yama autoridad competente pa asina esakinan intermedia pa yega na un solucion. Den tur tipo di caso asina e solucion ta pa kibra un buraco den e cura pa asina e awa por sigui su caminda.

Den situacionnan asina e doño di cas di cual su cura lo tin cu wordo kibra pa traha un buraco ta keda cuestiona tipo di accion asina. Pero pa cu e accion tuma aki no ta algo sin mas cu autoridadnan ta tuma pero esaki ta basa riba articulonan cu ta poni den nos leynan.

Conseho na tur doñonan di cas ta, cu si bo cura ta stroba e pasada di awa den caso di un awasero pisa, ta na su luga pa bo haci adelanta bon palabracion cu bo bisiñanan pa traha buraconan den e muraya(nan). Otro palabracion lo ta pa e bisiñanan mantene den nan cura limpi pa asina no tin sushi cu ta pasa pa e cura di e otro dor di e buraco den e muraya. Lo por pone un waya fini den e buraco pa evita cu papel, blachi mata y hasta bestianan pa pasa di un cura of otro.

Pero ta haci palabracion cu den caso ora ricibi alerta cu lo ta bay ricibi hopi awasero cu e ora por kita e waya pa asina ora di e awasero e awa por pasa sin problema. Ta conseha pa tur hende tin rond di na cas limpi pa asina evita cu sushi por wordo transporta cu e awa di un cura pa e otro of riba camindanan.

Bon palabracion lo yuda evita cualkier situacion no desea den momento cu un crisis presenta. Un bon relacion cu bo bisiña lo tin su beneficio pa abo y bo bisiña, ya cu cada uno lo yuda cuida propiedad di otro den tur situacion.