E estilonan mas remarcable di momento

TRASH Store ta presenta algun di e propuestanan di moda pa cu e temporada actual. Mirando cu nos ta net entre temporada di Otoño2017 y Holiday2017 ja caba por nota un aire fresco di moda tumando lugar. Estilonan ta bira menos casual y ta tuma center stage pa locual ta trata actividadnan festivo di temporada. E gama di colornan ta converti den tononan sutil te na colornan mas fuerte y estampado ta hunga un importante rol den vestimenta actual. Logicamente estilonan den textiel solido tambe tin na presencia pero mester remarca si cu e punto climatico di tendencianan ta estampado. “Pensa ariba biahenan exotico y paisnan cu un cultura diferente. “Pensa ariba Tahiti, Bangladesh y paisnan di origen oriente. Aki bo ta haya un idea di estampadonan cu lo domina” ta locual Ronchi De Cuba, director creativo di TRASH Store ta duna di conoce. E boutique ta conta cu e creatividad di nos maximo diseñador di moda pa locual ta trata “fashion buying” y esaki ta ensera cu e coleccionnan di TRASH ta representa un ideologia di Ronchi pa locual ta trata atuendo casual te na formal. Mester remarca tambe cu e diseñador na varios ocasion a sa di menciona cu e estilo di TRASH Store ta uno versatil. Piezanan clasico te na e look mas moderno por wordo encontra na TRASH Store pero nunca ordinario of vulgar. De Cuba ta enfatiza cu e estilo di moda di su entidadnan mester tin gusto y un nivel di moda mas eleva manteniendo semper prijsnan pa un y tur. “Mi ta prefera di cera shop cu compromise mi sentido di gusto y estilo. Ami sa kico ta come y bebe di moda y mi no lo baha di nivel cu piezanan ordinario just pa bende”. E ta duna di conoce cu sexy no mester ta sunu y vulgar. “Sexy ta e manera cu bo ta cana y papia…bo mirada. E no tin di haber cu cuanto piel bo ta mustra..dimas piel ta ordinario” Ronchi ta comenta. TRASH Store ta situa na Sibelius Straat #8 na playa y ta habri di Dialuna pa Diasabra di 10am pa 7pm. Pa mira mas di e coleccion por bishita nan pagina TRASH BY RONCHI ariba Facebook.