E edificio di John F. Kennedy school tin un balor historico pa Aruba

Segun Parlamentario Sra. Arends-Reyes,e edificio di John F. Kennedy School ta un di e prome edificionan cu ta riba e caminda principal ora cu turista caba di yega Aruba. Un di e edificionan sigur cu a yega ora di wordo renoba, amplia y modernisa ta esun di John F. Kennedy. Un edificio cu tin su balor historico y no merece di keda den e estado cu e ta awor, un edificio cu lo mester pone tur dependance di departamento di Enseñansa bou di un solo dak. Tambe e edificio lo yuda pa e coordinacion di e trabounan cu mester pasa na beneficio di Enseñansa. Diferente edificio historico bou di signatura di AVP cu por wordo considera como un icono of monumento manera entre otro e Watertoren, La Salle College, Museo Arkeologico, e ex- edificio di Belasting cu ta di Dimas awor a wordo renoba. E edificio di John F. Kennedy y esun di DOW tawata dos edificio cu tawata den planning pa a wordo realisa. Esun di John F. Kennedy tawata un cu a haci un ehercicio riba dj’e pa wak si por hinca e dependancenan di Departamento di Enseñansa bou un solo dak di un edificio renoba, restaura y e costo di huur pa haci esaki posibel via AIB (Aruba Investment Bank) Vastgoed N.V. y e la sali budget neutral pues no ta suppose di tin costo adicional vs locual ta pagando na huur priva. Sra Arends-Reyes por a tuma nota cu ta keda awor na e gobierno nobo pa wak si lo sigui cu e proyecto aki cu sigur lo ta uno cu lo tin un beneficio agrega pa entre otro Enseñansa y Turismo di pais Aruba.